광주·전남 정치권, '스타벅스 탱크데이' 규탄 성명 이어져

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"오월 희생자에 깊은 상처…마땅한 처벌"

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주·전남지역 정치권에서 스타벅스 코리아의 '탱크데이' 프로모션을 두고 규탄 성명이 잇따르고 있다.

양부남 더불어민주당 광주시당위원장은 22일 입장문을 내고 스타벅스 코리아의 이벤트를 옹호한 국민의힘 인사를 싸잡아 "반역사적, 반헌법적 정당임을 스스로 자임한 꼴"이라고 꼬집었다.

양 위원장은 "5·18 역사왜곡과 폄훼를 더 이상 용납하지 않겠다"라며 "5·18 정신의 헌법 전문 수록을 추진하는 것은 물론 왜곡과 폄훼에 대해 반드시 처벌이 이루어지도록 법률을 철저히 정비하겠다"고 강조했다.

서울 시내 스타벅스 매장의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

광주시의회도 이날 성명을 내고 "'탱크데이'와 '책상에 탁' 등의 표현은 5·18민주화운동 희생자와 국민에게 깊은 상처를 안겼다"며 "광주 시민에게 탱크는 국가폭력의 상징"이라고 지적했다.

이어 "수많은 검토와 승인 절차를 거치는 대기업 마케팅 과정에서 이러한 표현이 아무 문제의식 없이 사용됐다는 사실 자체가 기업 내부의 역사 인식과 윤리의식 붕괴를 보여준다"고 비판했다.

이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보는 이날 이마트 광주점 앞에서 1인 시위를 진행하며 "정용진 회장을 5·18특별법으로 처벌하고 모든 경영권을 박탈해야 한다"고 촉구했다.

이개호 민주당 의원은 "광주신세계 복합쇼핑몰 개발사업을 원점에서 전면 재검토해야 한다"며 "민주주의의 성지 광주에서 막대한 이익을 얻으면서도 뒤로는 광주 정신을 조롱하는 기업에 지역 개발 프로젝트를 맡길 수 없다"고 강조했다.

전날에는 정진욱 민주당 의원 등 20명이 '5·18 민주화운동 왜곡·비방 방지법'을 대표 발의했다. 그는 "스타벅스 사태를 막겠다"며 "독일은 형법으로 나치 범죄를 미화·옹호하는 행위를 엄격히 처벌하고 있다"고 언급했다.

강기정 광주시장은 전날 보도자료를 통해 공공행사 경품으로 스타벅스 상품권 제공을 금지하겠다고 발표했다.

김영록 전남도지사는 전날 성명에서 "역사를 조롱하고 왜곡하는 기업에 미래는 없다"며 "이번 사태는 오월 영령과 유가족을 넘어 대한민국 민주주의 전체를 조롱한 행위"라고 비판했다.

한편 스타벅스 코리아는 지난 18일 텀블러 프로모션 행사 과정에서 '탱크데이', '책상에 탁' 등 표현을 사용해 5·18민주화운동과 박종철 고문치사 사건을 희화화했다는 논란을 일으켰다.

bless4ya@newspim.com