두나무, '업비트 피자데이' 기념 국가대표 선수단 응원 이벤트 진행

진천 국가대표 선수촌서 피자 트럭 지원, 피자와 음료 제공

자산 관리 및 금융 기초 교육 책자도 배포, 포토 이벤트도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 '업비트 피자데이'를 기념해 충청북도 진천 국가대표선수촌에서 훈련 중인 국가대표 선수단을 위한 응원 이벤트를 진행했다고 22일 밝혔다.

두나무는 대한체육회 공식 파트너로서 선수단을 위해 피자 트럭을 지원하고, 참석한 선수들에게 피자와 음료를 제공했다. 이를 통해 집중 훈련 중인 선수들의 사기를 북돋고 응원의 메시지를 전달했다. 아울러, 선수들의 안정적인 미래 설계를 위한 자산 관리와 금융 이해도를 높일 수 있는 금융 기초 교육 책자도 배포했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 '업비트 피자데이'를 기념해 충청북도 진천 국가대표선수촌에서 훈련 중인 국가대표 선수단을 위한 응원 이벤트를 진행했다고 22일 밝혔다. [사진=두나무] 2026.05.22 dedanhi@newspim.com

두나무는 포토 이벤트를 진행하고, 촬영에 참여한 선수들을 대상으로 다양한 기념 선물을 추첨을 통해 제공했다. 이들 선물에는 갤럭시 업비트 익스클루시브, 마음의 안정을 돕는 '워리스톤', 피자데이를 기념해 제작된 '익절양말' 등이 포함됐다.

이날 진천 국가대표선수촌에서는 2026 아이치·나고야 하계아시아경기대회를 대비한 '2026 팀코리아 트레일러닝(Trail Running)' 2회차 훈련이 진행됐다. 업비트는 훈련에 임하는 선수들을 위해 트레일러닝 남녀 상위 3위에게 각각 갤럭시 업비트 익스클루시브를 제공했다.

김택수 국가대표선수촌장은 "국가대표 선수들이 아시안게임을 향한 필승 의지를 다지는 모습이 인상적이었다"며 "이런 도전 정신이 더욱 빛날 수 있도록, 업비트를 포함한 후원사들과 함께 더 나은 훈련 환경을 조성하겠다"고 말했다.

업비트 관계자는 "국가대표 디지털자산 거래소로서 다가오는 아시안게임을 준비하는 팀코리아를 응원하기 위한 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 선수들이 안정적인 기반을 구축할 수 있도록 다양한 지원을 진행할 것"이라고 말했다.

한편, 두나무는 2019년부터 매년 5월 22일 '업비트 피자데이를 기념해 여러 이벤트를 진행하고 있다. 업비트 회원뿐 아니라 전국 아동양육시설의 아동과 청소년에게도 피자를 나누며, 더 많은 사람들이 '업비트 피자데이'를 즐길 수 있도록 하고 있다. 지난 5월 9일에는 '꿈자람 운동회'에 참석해 서울특별시아동복지협회 및 아동복지시설 아동들을 대상으로 피자를 기부하는 사회공헌 활동을 이어갔다.

비트코인 피자데이는 2010년 5월 22일 비트코인으로 피자를 구매한 최초의 실물 거래에서 유래한 날로, 관련 업계에서는 디지털 자산의 실생활 확대를 상징하는 사건으로 평가받고 있다.

dedanhi@newspim.com