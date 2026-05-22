롯데에너지머티리얼즈, 롯데에코월 지분 90% 매각

AI 핵심 요약beta
- 롯데에너지머티리얼즈가 22일 롯데에코월 지분 90%를 매각했다
- 확보 자금을 동박 중심 미래소재 사업 확대에 투입한다
- AI·반도체·ESS·EV용 고부가 동박 생산능력을 대폭 늘린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데에너지머티리얼즈가 비핵심 자회사를 매각하고 인공지능(AI)·반도체용 첨단소재 중심 사업 재편에 속도를 낸다. 확보한 자금을 고부가 동박 사업 확대에 투입하며 미래 성장동력 강화에 나선다는 전략이다.
롯데에너지머티리얼즈는 사모펀드(PEF) 운용사 릴슨프라이빗에쿼티와 주식매매계약(SPA)을 체결하고 자회사 롯데에코월 지분 90%를 매각한다고 22일 밝혔다.
롯데에코월은 커튼월(건물 외벽 유리 시공) 분야 국내 1위 업체다. 국내외 주요 건설 프로젝트를 수행하며 안정적인 수익성을 유지해왔다. 지난해 매출은 약 1300억원, 영업이익은 약 120억원을 기록했으며, 상각 전 영업이익(EBITDA)률은 10%를 웃돈 것으로 알려졌다.
롯데에너지머티리얼즈는 이번 매각을 계기로 미래소재 중심으로 사업 포트폴리오를 재편한다는 방침이다. 확보한 자금은 핵심 사업인 동박 사업 경쟁력 강화에 집중 투입할 계획이다.
특히 AI 데이터센터용 회로박을 비롯해 ▲반도체용 초극박 ▲에너지저장장치(ESS)용 전지박 ▲전기차(EV) 배터리용 전지박 등 고부가 제품군 확대에 투자한다.
익산 공장에서는 AI용 회로박 생산라인 증설에 나선다. 현재 약 3700톤(t) 규모인 생산능력을 오는 2027년까지 총 1만6000t 수준으로 확대할 계획이다. 말레이시아 공장에서는 ESS용 전지박 생산 확대를 추진하며 수익성 개선에 나선다.
롯데에너지머티리얼즈는 올해 1분기 핵심 사업 호조로 실적 개선 흐름을 보이고 있다. AI 데이터센터 확대와 고사양 반도체 수요 증가에 따른 수혜 기대감이 커지면서 증권가에서는 목표주가를 최대 70%까지 상향 조정하기도 했다.
롯데그룹 화학군 역시 사업 구조 재편 작업을 이어가고 있다. 국내 기초소재 사업 재편과 비관련 사업의 정리를 지속하는 동시에 기능성 소재 및 고부가 사업 확장을 중점적으로 추진하여, 첨단기술 소재로의 비즈니스 모델 전환에 속도를 내고 있다.
nrd@newspim.com