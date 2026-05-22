조만호 무신사 대표, 박종철센터 찾아 7년 전 광고 재차 사과

AI 핵심 요약beta
- 무신사 조만호 대표 등 임원진이 22일 박종철센터를 찾아 7년 전 광고 논란에 대해 재차 사과했다
- 무신사는 민주주의 헌신을 기리며 2019년 잘못을 다시 사과하고 역사 인식·사회적 책임 강화를 약속했다
- 이번 방문은 이재명 대통령이 과거 광고를 공개 비판해 논란이 재점화된 뒤 나온 후속 조치로 해석된다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 조만호 대표 등 무신사 경영진들이 고(故) 박종철 열사 관련 광고 논란 7년 만에 박종철센터를 찾아 재차 사과했다. 최근 과거 논란이 다시 수면 위로 떠오른 가운데 창업자인 조만호 대표가 직접 현장을 방문하며 진화에 나선 모습이다.
무신사는 22일 조만호 대표와 조남성 대표 등 임직원 대표단 5명이 서울 관악구에 있는 박종철센터를 방문해 박종철기념사업회 관계자들에게 사과의 뜻을 전했다고 밝혔다.
무신사 측은 "조만호 대표를 포함한 임직원들이 민주주의를 위해 헌신한 박종철 열사의 숭고한 뜻을 마음 속에 기리며, 지난 2019년 발생한 잘못에 대해 다시 한번 진심으로 사과했다"고 밝혔다. 이어 "대한민국 공동체의 일원으로서 그에 걸맞은 역사적 인식을 갖추고 사회적 책임을 다하는 기업으로 거듭나기 위해 앞으로도 뼈를 깎는 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.
박종철센터가 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 사진에는 조 대표를 비롯한 무신사 임원진이 박종철 열사 동상 앞에서 기념사업회 관계자들과 함께 자리한 모습이 담겼다.
박종철센터는 게시글에서 "무신사 임원진이 7년 전 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 문구를 SNS 마케팅에 사용한 일에 대해 다시 한번 사과의 뜻을 전했다"고 밝혔다.
이어 "박종철 열사의 삶과 희생, 민주주의의 소중함을 함께 되새기며 공감하는 시간을 가졌다"며 "역사를 기억하는 일이 오늘을 살아가는 시민의 연대로 이어지기를 바란다"고 덧붙였다.
이번 방문은 최근 이재명 대통령이 무신사의 과거 광고 문구를 공개 비판하며 논란이 재점화된 이후 이뤄진 후속 조치로 풀이된다. 이 대통령은 지난 20일 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 해당 광고를 두고 "박종철 열사의 고문치사 사건과 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고"라고 지적한 바 있다.
nrd@newspim.com