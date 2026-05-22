경찰, '5·18 북한 지령' AI 생성 가짜 기사 작성자 추적 수사

AI 핵심 요약beta
- 경찰청 국가수사본부가 22일 5·18 허위사실 게시자 추적수사에 착수했다
- SNS 등에서 '폭동·북한 지령' 등 AI 가짜기사와 허위 글이 확산돼 경찰이 무관용 원칙으로 수사·삭제요청 중이다
- 이재명 대통령은 청와대 회의에서 5·18 관련 악의적 가짜뉴스 유포에 강경 대응을 지시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이 대통령, 허위사실 유포 행위 강경 대응 지시
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 5·18 민주화운동에 대한 허위사실을 게시하는 행위에 대해 추적 수사하고 있다.
경찰청 국가수사본부는 22일 공지를 통해 '5·18은 폭동'이라는 다수 게시글과 생성형 인공지능(AI)를 이용한 것으로 보이는 신문기사 형태 '북한 지령, 간첩 개입' 게시글 작성자를 추적 수사하고 있다고 밝혔다.
온라인과 사회관계망서비스(SNS)에는 전날부터 광주 지역 언론사 제호를 도용해 AI로 제작한 가짜 신문 기사 사진이 유포되고 있다.
특히 최근 스타벅스코리아에서 지난 18일 '5·18 탱크데이' 마케팅으로 논란을 일으킨 바 있다.
경찰은 온라인을 통해 '5·18 민주화운동 등에 관한 특별법(5·18 민주화운동법)' 위반 행위가 확산되는 것에 대해 사안 심각성을 엄중하게 인식하고 있다고 밝혔다.
경찰은 SNS 등을 통해 확산되는 5·18 관련 허위사실에 대해 무관용 원칙으로 적극 수사하고 삭제·차단 요청한다.
이재명 대통령은 전날 청와대 수석·보좌관 회의에서 이같은 허위사실 유포 행위에 대해 강경 대응을 지시했다. 이 대통령은 "5·18 북한군 개입설 같은 악의적인 가짜뉴스를 비롯해 국가 폭력 범죄를 미화하거나 피해자들을 모욕하는 행위는 가용한 모든 수단을 총동원해 강력히 응징해야 한다"고 말했다.
krawjp@newspim.com