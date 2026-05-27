삼성 하만, 춘계 소음진동 학술대회서 '카오디오 시스템' 선봬

기아 EV5 탑재 프리미엄 사운드 시스템 체험 제공

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 자회사 하만 인터내셔널 코리아가 학술대회를 무대로 오토모티브 오디오 기술력과 시그니처 라이프스타일 제품군을 대거 공개하며 브랜드 입지 강화에 나선다. 회사는 전방위적인 카오디오 공급 협력 성과와 디자인 전략을 공유하고, 차세대 음향 시스템 전반을 아우르는 독자적인 기술 철학을 제시할 방침이다.

하만 인터내셔널 코리아는 오는 27일부터 30일까지 쏠비치 삼척에서 한국소음진동공학회 주최로 개최되는 2026년 춘계 소음진동 학술대회에서 하만카돈 브랜드를 소개한다고 27일 밝혔다. 이번 행사에서 하만은 디자인 및 사운드를 체험하는 기회도 제공할 예정이다.

하만카돈 Aura Studio 5. [사진=하만 인터내셔널 코리아]

오는 28일 오후 1시 30분부터 열리는 하만카돈 브랜드 특별 세션은 표종훈 사장의 하만 기업 소개를 시작으로 정선용 프로의 브랜드 소개, 이주은 프로의 카오디오 사운드 시스템 디자인 전략 발표, ASE 팀의 사운드 철학 및 사례 소개 순으로 진행된다.

행사 기간 전시 부스에서는 하만카돈 브랜드의 아이덴티티를 보여주는 라이프스타일 제품인 'Aura Studio 5'와 'SoundSticks 5' 등이 전시되며, 조명 효과와 디자인적 존재감을 소개한다. 아울러 현장에서는 하만카돈 UI/UX 앱 시연을 통해 브랜드 디자이너가 추구하는 오토모티브 UI/UX를 직접 체험할 수 있다.

차량용 기술로는 기아와의 협업을 통해 EV5에 채택된 하만카돈 프리미엄 카오디오 사운드 시스템이 공개된다. 해당 시스템은 8개의 스피커와 외장 앰프로 구성됐으며 대시보드 상단 전방에 메인 스테이지를 배치해 사운드 밸런스를 구현했다. 이와 함께 더블 보이스 코일 타입의 서브 우퍼와 스마트-속도 연동 볼륨 컨트롤 기능이 포함됐으며 외관에는 그릴 패턴 디자인과 로고가 적용됐다.

하만 인터내셔널은 2015년부터 기아에 하만카돈 카오디오 사운드 시스템을 공급해 오고 있다. 현재 기아 디 올 뉴 셀토스, 니로, 타스만, EV3, EV4, EV5를 비롯해 해외 출시 모델인 EV2 등에 선택 옵션으로 제공된다.

aykim@newspim.com