李대통령 부부, 바다의 날 기념식 참석…'부산에서 세계로, 바다에서 미래로'

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한국해양대 실습선 귀항 환영식에서 실습 마친 학생들 격려

해양수산 산업 발전 기여자에 포상 수여

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사는 27일 부산 영도구에서 열린 31회 바다의 날 기념식에 참석했다.

해양수산부 장관과 해군·해경 관계자, 해양수산 업체·단체 관계자, 한국해양대학교 학생 등 400여 명이 참석한 이번 행사는 '부산에서 세계로, 바다에서 미래로'라는 슬로건 아래 진행된다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 참석자들의 발언을 듣고 있다. [사진=청와대] 2026.05.27 photo@newspim.com

기념식 전, 이 대통령 부부는 한국해양대학교 실습선 귀항 환영식에 참석해 항해 실습을 마친 학생들을 격려했다.

기념식은 국민의례, 주제 영상, 바다 헌장 낭독, 해양수도 부산 응원 축하 영상, 남부 해양수도권 도약 로드맵 발표, 기념 공연, 유공자 포상, 기념사, 산학협력 협약식 순으로 열린다.

이 대통령은 해양수산 산업 발전에 기여한 금탑산업훈장 수상자 등 5인에게 포상을 수여한다.

기념사에서는 해운·항만산업을 국가전략산업으로 육성해 해양 강국을 만들겠다는 의지를 드러낼 예정이다.

the13ook@newspim.com