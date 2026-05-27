LG전자, 제주서 가전·차량 결합 '슈필라움' 전시

기아 차량에 가전 접목

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 가전 사업을 통해 축적해 온 공간 노하우에 인공지능(AI) 기술을 접목하고, 이를 차량과 모듈러 주택 등 고객이 머무는 다양한 공간으로 확장하는 공간 솔루션 사업에 주력한다.

LG전자는 8월 말까지 해비치 호텔앤드리조트 제주에서 AI 모빌리티 공간 솔루션 '슈필라움'을 선보인다고 27일 밝혔다. 독일어로 '놀이 공간'을 뜻하는 슈필라움은 기아 PV5 차량에 LG전자의 맞춤형 가전과 가구를 접목한 새로운 개념의 모빌리티 솔루션으로, 고객은 라이프스타일에 맞춰 가전과 가구 종류를 자유롭게 조합할 수 있다.

LG전자가 8월 말까지 '해비치 호텔&리조트 제주'에서 기아 PV5 차량에 냉장고·오븐·와인셀러 등 가전과 맞춤 가구 접목해 야외 활동에 특화한 모빌리티 '슈필라움 글로우캐빈'을 전시한다. 사진은 호텔 방문객들이 전시된 차량을 살펴보는 모습. [사진=LG전자]

이번 전시 제품은 야외 활동에 특화된 '슈필라움 글로우캐빈'이다. 차량 내부에 냉장고, 광파오븐, 와인셀러 등이 탑재됐으며 생성형 AI가 적용된 허브 'LG 씽큐 온(ThinQ On)'을 통해 음성으로 가전제품을 제어할 수 있다. LG전자는 지난해 서울모빌리티쇼에서 기아와 모빌리티 공간 솔루션 발전을 위한 업무협약을 맺고 이를 처음 공개한 바 있으며, 현재 상용화를 목표로 협업 중이다.

이와 함께 LG전자는 또 다른 공간 솔루션 사례로 모듈러 주택 '스마트코티지' 사업도 전개하고 있다. 스마트코티지는 프리미엄 가전과 공조 시스템, IoT 기기들이 유기적으로 연결돼 LG 씽큐(ThinQ) 앱으로 공간 전체를 제어하는 구조다. 최근 개인용 세컨드 하우스를 넘어 고급 숙박 시설 등 B2B 시장으로 영역을 넓히고 있다.

회사는 지난해 가격 경쟁력을 높인 8평 및 16평 모델을 출시한 데 이어 다음 달에는 경제성과 거주 쾌적성을 갖춘 20평대 신제품을 선보일 예정이다. 이를 통해 기존 세컨드 하우스 시장을 넘어 전원주택 및 B2B 수요 공략을 본격화한다는 방침이다.

오준환 LG전자 HS CX실장은 "고객이 내 집처럼 편안하게 머물 수 있도록 AI 가전과 모빌리티를 결합한 슈필라움 만의 차별화된 공간 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com