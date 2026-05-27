상미당홀딩스, 장애인 바리스타 자립 지원 확대

비알코리아 아카데미서 실무 중심 커피 교육…기능경기대회 도전 의지도

누적 30억원 후원 이어 기술·운영 노하우 지원까지 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 상미당홀딩스가 장애인 바리스타의 직무 역량 강화와 자립 지원 확대에 나섰다. 상미당홀딩스는 행복한재단과 함께 장애인 바리스타를 대상으로 커피 기술교육을 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 교육은 지난 26일 서울 동작구 신대방동 비알코리아 아카데미에서 열렸으며, 종로장애인복지관과 서초구립한우리보호작업장 소속 장애인 바리스타 6명이 참여했다. 참가자들은 비알코리아 교육팀 전문 강사로부터 음료 제조법과 커피머신 관리법 등을 배우며 실무 중심 교육을 받았다.

26일 서울 신대방동 비알코리아 아카데미에서 상미당홀딩스와 행복한재단이 장애인 근로자 대상 바리스타 기술교육을 진행했다. 비알코리아 전문 강사가 장애인 바리스타에게 기술을 지도하고 있다. [사진=상미당홀딩스 제공]

특히 에스프레소 추출과 우유 스팀 원리 등 현장 활용도가 높은 교육 과정이 마련돼 참가자들의 직무 이해도를 높였다는 설명이다. 교육에 참여한 지수현 바리스타는 "실습뿐 아니라 이론까지 쉽고 재미있게 배울 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로 기술을 더 연마해 장애인기능경기대회에도 도전하고 싶다"고 말했다.

이번 프로그램은 장애인이 바리스타 직무를 통해 안정적으로 직업을 갖고 자립할 수 있도록 지원하는 '행복한베이커리&카페' 사업의 일환이다. 상미당홀딩스는 해당 사업을 통해 장애인직업재활시설 카페 오픈과 운영에 누적 30억원을 후원해왔으며, 기술교육과 매장 점검, 운영 자문 등 현장 지원 활동도 지속하고 있다.

상미당홀딩스 관계자는 "15년간 이어온 '행복한베이커리&카페' 사업은 장애인들이 스스로 역량을 키우고 자립할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞추고 있다"며 "회사가 보유한 기술과 경험을 바탕으로 사회에 기여할 수 있는 활동을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com