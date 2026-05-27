셀트리온, 'CSID 2026' 개최…신약 개발 청사진 공개

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애널리스트·기관투자자·VC 등 참여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 지난 26일 서울 여의도 콘래드 서울 호텔에서 '셀트리온 사이언스&이노베이션 데이 2026(CSID)'를 개최했다고 27일 밝혔다.

'오픈 이노베이션으로 여는 글로벌 신약'을 주제로 열린 이번 행사는 셀트리온의 신약 개발 전략과 연구개발(R&D) 역량을 시장에 소개하고 글로벌 신약 기업으로의 도약 의지를 공유하기 위해 마련됐다.

셀트리온 전경 [사진=셀트리온]

특히 지난해 행사 참석 대상이 국내외 애널리스트 중심이었다면, 올해는 기관 투자자와 벤처캐피탈(VC), 리서치 기관 등으로 청중 범위를 확대했다.

이날 행사에서 권기성 연구개발부문장은 '셀트리온 신약 비전'을 주제로 차세대 항체 개발 전략과 기술 차별성, 사업화 방향 등을 소개했다. 셀트리온은 자체 개발 역량에 외부 파트너사의 혁신 기술을 결합해 경쟁력 있는 신약 개발 모델을 구축하고 있다고 설명했다.

이어 셀트리온과 협업 중인 바이오벤처 기업 대표들이 연사로 참여해 자가면역질환 치료제, 면역항암제, 공간생물학, 인공지능(AI) 기반 신약 개발 등을 주제로 발표를 진행했다.

장소용 신규사업담당장은 셀트리온의 오픈 이노베이션 로드맵과 협력 사례를 소개했다. 현재 셀트리온은 공공기관과 대학 등과 함께 전국 단위 6개 오픈 이노베이션 프로그램을 운영 중이며, 향후 미국·일본·중국 등 글로벌 시장으로 확대할 계획이다.

마지막 연사로 나선 서진석 대표는 셀트리온의 신약 포트폴리오 전반을 소개하며 향후 전략 방향을 제시했다.

서 대표는 셀트리온이 현재 항체약물접합체(ADC), 다중항체, 신규 항체·융합단백질, 펩타이드, 마이크로바이옴 등 다양한 모달리티 분야에서 글로벌 미충족 수요를 겨냥한 신약 개발을 진행하고 있다고 설명했다. 이어 바이오 사업 전주기 역량을 기반으로 오픈 이노베이션을 통한 글로벌 신약 성공 사례를 만들겠다고 강조했다.

행사에 참석한 IBK투자증권 정이수 연구원은 "셀트리온이 추진 중인 신약 파이프라인의 개발 현황과 기술적 차별성을 보다 구체적으로 확인할 수 있는 자리였다"며 "오픈 이노베이션을 통해 확보한 기술과 파이프라인 가치에 대한 이해도를 높일 수 있었다"고 말했다.

셀트리온은 지난해 처음 개최한 CSID를 정례화해 회사의 R&D 역량과 철학을 공유하는 대표 행사로 발전시킨다는 계획이다.

서진석 대표는 "이번 행사를 통해 셀트리온이 보유한 신약 파이프라인 경쟁력을 보다 명확하게 시장에 전달했다"며 "앞으로도 신약 개발 성과를 단계적으로 알리고 기업가치를 극대화해 글로벌 신약 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com