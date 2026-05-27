정청래, 김태흠·이장우 겨냥 "충남·대전 행정통합 무산으로 20조 날려"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 27일 충남·대전 행정통합 무산과 관련해 현직인 국민의힘 소속 광역단체장들의 책임론을 제기하며 선거로 심판해야 한다고 주장했다.

정 대표는 이날 오전 충남 논산시 현장 중앙선대위회의에서 "(행정통합으로) 1년에 5조, 4년 동안 20조 특혜를 받을 수 있었는데 그것을 날려버렸다"며 이같이 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표[사진=뉴스핌DB]

그는 "충남지사나 대전시장이라면 너무나 받고 싶은 예산 아닌가"라며 "이것을 이렇게 걷어찰 수 있나. 그러면서 충남지사, 대전시장 다시 뽑아달라고 하는 국민의힘 후보들은 도대체 어떤 생각을 갖고 있나"라고 직격했다.

이어 "저희는 원래 충남·대전 통합부터 하려고 했는데 (국민의힘이) 통합을 반대하고 나서는 것은 저희들은 상상도 못할 일이었다"며 "결국은 전남·광주만 통합하고 충남·대전은 통합을 하지 못해 너무나 안타깝다"고 말했다.

그러면서 "충남 도민들께서 심판하리라고 생각한다"며 "민주당 박수현 후보를 뽑아달라"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com