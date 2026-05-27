김유임 전 대통령 비서실 여성가족비서관, 국가아동권리보장원장에 임명

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李 정부 국정위 자문위원 경험

복지부 "복지 정책 설계 전문가"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김유임 전 대통령 비서실 여성가족비서관이 국가아동권리보장원(보장원) 원장직에 임명됐다.

보건복지부는 27일 제3대 보장원장으로 김 전 여성가족비서관을 임명했다고 밝혔다.

김유임 청와대 여성가족비서관 [사진=청와대]

신임 원장은 국가아동권리보장원 임원추천위원회 서류심사와 면접 심사를 거쳐 복지부 장관이 임명한다. 임기는 이날부터 오는 2029년 5월 26일까지 3년간이다.

김 신임 원장은 2020년부터 2021년까지 대통령 비서실 여성가족비서관직을 맡았다. 대통령 소속 자치분권위원회 정책자문위원(2021∼2023), 이재명 정부 국정기획위원회 자문위원(2025) 등을 거쳐 최근까지 한국 환경·사회·지배구조(ESG) 위원회 연구원장으로 재직했다.

복지부는 김 신임 원장에 대해 아동·가족 복지분야 정책 설계와 현장 실무 경험을 두루 갖춘 전문가로 보장원의 기능과 역할을 강화할 것이라고 평가했다.

이어 '모든 아동이 건강하고 행복한 기본사회 실현'을 위한 이 정부의 아동정책 추진전략을 성공적으로 이행하는 데 기여할 것으로 기대한다고 밝혔다.

sdk1991@newspim.com