위넥스소프트, AI 기반 AS 통합관리 솔루션 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 위넥스소프트㈜가 인공지능(AI) 기술을 적용한 A/S 통합관리 솔루션 '서비스맨 Pro AI'를 출시했다고 밝혔다.

서비스맨 Pro AI는 제조사와 서비스대행사 등 다양한 A/S 조직을 대상으로 개발된 플랫폼으로, 고객 접수부터 기사 배정, 현장 처리, 부품 관리, 고객 응대, 결제·정산까지 전 과정을 하나의 시스템에서 운영할 수 있도록 구성됐다.

해당 솔루션은 웹 기반으로 제공돼 별도 프로그램 설치 없이 PC와 모바일 환경에서 사용할 수 있다. 현장 기사와 본사 운영 인력이 동일한 시스템에서 업무를 처리할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

AI 기반 업무 지원 기능도 적용됐다. 고객 문의 내용을 분석해 고장 유형과 긴급도를 분류하고, 제품 특성·지역·기사 전문성·과거 처리 이력·현재 일정 등을 종합적으로 반영해 적합한 기사를 추천하거나 자동 배정할 수 있도록 했다.

모바일 현장 관리 기능도 강화됐다. 기사들은 모바일 환경에서 방문 일정과 이동 동선을 확인할 수 있으며, 접수 주소 기반 경로 최적화와 위치 기반 내비게이션 연동 기능도 지원된다.

현장 진단 지원 기능도 포함됐다. 시스템은 과거 수리 이력과 유사 증상 데이터를 기반으로 예상 원인과 점검 항목, 권장 부품 정보를 제공해 현장 대응 시간을 줄일 수 있도록 설계됐다. 회사 측은 이를 통해 신규 기사 대응 품질 향상과 재방문율 감소, 1회 처리 성공률 개선 효과를 기대하고 있다고 설명했다.

결제 및 정산 기능도 통합 운영된다. 현장에서 카드 및 간편결제를 통한 즉시 수납이 가능하며, 처리 내역과 비용 데이터가 본사 시스템과 자동 연동돼 정산 업무 효율성을 높일 수 있도록 했다.

위넥스소프트는 2014년 서비스맨 솔루션 출시 이후 제조사와 서비스 조직 운영 환경에 맞춰 현장 중심 기능을 고도화해 왔다고 밝혔다.

최승훈 위넥스소프트 대표는 "서비스맨 Pro AI는 접수와 배정, 현장 진단까지 AI가 지원하는 형태로 업무 생산성 향상에 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 AI 기반 기능을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

[이미지=위넥스소프트]

whitss@newspim.com