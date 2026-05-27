LS, 해외봉사단 29기 모집…베트남·인도네시아 파견

과학 교실·문화교류 프로그램 운영…참가비 전액 지원

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LS그룹이 아동·청소년의 교육 기회 확대를 위해 대학생 봉사단원을 모집한다. 선발된 대학생들은 활동 수료 시 향후 LS그룹 입사 지원 과정에서 서류전형 우대 혜택을 받을 수 있다.

LS그룹은 대학생을 대상으로 국내 및 해외 봉사단원을 모집하며, 아동·청소년의 교육 기회 확대와 미래세대의 꿈을 후원하는 사회공헌 활동을 이어간다고 27일 밝혔다.

지난해 7월 LS 대학생 해외봉사단 28기 인도네시아팀 단원들이 인천공항에서 출국 전 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=LS그룹]

해외 봉사 부문은 오는 7월 27일부터 9박 11일간 베트남과 인도네시아에 파견할 'LS 대학생 해외봉사단 29기' 단원 40여 명을 이달 31일까지 모집한다. 참가비용은 전액 지원된다.

올해로 20년째를 맞은 해당 프로그램은 현재까지 총 28개 기수, 1300여 명이 참가해 개발도상국의 교육환경 개선과 문화 교류에 힘써왔다. 이번 29기는 현지 초등학교 과학 교실 운영, 학교 시설 보수, 문화교류 공연 등을 진행할 예정이다.

국내 봉사 부문은 전국 9개 지역(구미·동해·부산·안양·울산·인천·전주·천안·청주)의 초등학생 180명에게 과학실습 교육을 제공하는 'LS드림사이언스클래스 22기' 이공계 대학생 멘토를 모집한다. 지원은 6월 8일까지 가능하며, 모집 인원은 지역별 3명씩 총 27명이다. 활동 기간은 7월 15일부터 8월 14일까지다. 지난 2013년 시작된 이 프로그램은 방학 중 아동 돌봄 사각지대 해소와 미래세대의 성장을 지원하는 교육 활동이다.

LS 관계자는 "대학생 봉사단과 함께 국내외 아동들에게 배움의 기회를 전하는 것은 '함께하여 더 큰 가치를 만들어 나간다'는 LS파트너십의 정신을 실천하는 일"이라며 "앞으로도 LS파트너십을 바탕으로 미래세대의 성장을 지원하는 다양한 후원활동을 이어가며 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com