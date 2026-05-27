경찰, 서소문 고가 붕괴 현장 합동 감식

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 27일 관계기관과 서소문 고가차도 붕괴 현장 합동 정밀 감식을 진행했다
- 합동감식은 사고 원인 규명과 경의중앙선 정상 운행을 위한 조치다
- 경찰·검찰이 전담수사팀을 꾸린 가운데 이번 사고로 3명이 숨지고 3명이 다쳤다
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 27일 관계기관과 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장에 대한 합동 정밀 감식에 나섰다.
서울경찰청은 27일 0시부터 오전 4시까지 경찰, 국립과학수사연구원, 산업안전보건공단 등 관계기관 합동으로 사고 현장에 대한 정밀 감식을 진행했다고 밝혔다.
합동감식은 사고 원인 신속한 규명과 사고 현장을 지나는 경의중앙선 정상 운행을 위한 조치다.
서울경찰청은 전날 광역수사대장(백승언 총경)을 팀장으로 약 50명 규모 전담수사팀을 편성했다. 전담수사팀에는 광역수사대 중대재해수사2계 등 3개 팀과 서울청 과학수사팀, 서울 서대문경찰서 형사팀 등이 투입됐다.
서울서부지검도 이날 중대재해사건 전담부서인 형사5부 소속 검사와 수사관 등 총 10명 규모로 전담팀을 편성했다. 팀장은 대검찰청 '안전사고 분야' 공인전문검사인 소재환 부장검사가 맡았다.
앞서 전날 오후 2시 32분쯤 서울 서대문구 서소문 고가도로 공사 현장에서 침하 현상이 발생한 뒤 구조물이 무너져 내렸다. 이 사고로 3명이 숨졌고 3명이 부상을 입었다.
krawjp@newspim.com