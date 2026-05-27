트럼프 선거구 재조정, 앨라배마와 사우스캐롤라이나에서 난항

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 11월 중간선거를 앞두고 밀어붙이는 '게리맨더링(gerrymandering·특정 정당·정치인에게 유불리하게끔 선거구를 재획정)' 계획이 앨라배마와 사우스캐롤라이나주에서 잇달아 좌절했다고 로이터통신이 26일(현지시간) 보도했다.

공화당 우세 지역인 사우스캐롤라이나주 상원은 이날 하원을 통과한 연방 하원의원 선거구 개편안을 전체회의에 상정하기 위한 절차투표를 진행했지만, 공화당 소속 주 상원의원 여럿이 민주당과 함께 반대표를 행사하면서 부결됐다.

지난 21일(현지시간) 백악관 집무실에서 취재진에게 발언하는 도널드 트럼프 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

현재 사우스캐롤라이나주의 연방 하원의원은 전체 7명 가운데 공화당 6명, 민주당 1명이다. 선거구 개편안이 통과되면 유일한 민주당 소속 의원인 제임스 클라이번 하원의원의 선거구를 조정해 공화당이 7석 모두 가져가는 구상이었다.

이는 사실상 일부 공화당 의원들이 트럼프 대통령과 공화당 지도부의 선거구 개편안 추진에 이례적으로 반기를 든 사례로 꼽힌다.

앨라배마에서는 연방 지방법원 3인 판사단이 공화당 주도로 작성된 선거구 지도가 흑인 유권자를 의도적으로 차별한다고 판단해 2026년 선거에 사용을 금지했다. 법원은 흑인 인구 비율이 높은 기존 2개 선거구를 유지하는 이전 지도를 계속 사용하도록 명령했다. 앨라배마 공화당 관리들은 즉각 보수 성향의 연방 대법원에 항소하겠다고 밝혔다.

두 주의 좌절에도 공화당은 전국적인 선거구 재획정 싸움에서 앞서가는 형국이다. 테네시주는 이미 멤피스를 기반으로 한 흑인 다수 민주당 지역구를 분할하는 새 지도를 승인했고 루이지애나주도 흑인 인구 비율이 높은 지역구 2개 중 1개를 없애는 계획을 추진 중이다.

wonjc6@newspim.com