[오늘날씨] 전국 흐리고 비…오후 대부분 그쳐

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 27일 전국에 비가 내리다 오후에 대부분 그칠 것으로 내다봤다
- 제주·전남남해안·경남에 30~80mm 등 지역별로 10~80mm 비가 예보됐다
- 최저기온은 17~21도, 최고기온은 20~28도 분포를 보이고 미세먼지는 전국 '좋음' 수준이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경상권·제주도는 오후에 그쳐
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 27일은 전국에 비가 내리다 오후에 대부분 그칠 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 서해남부해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠다.
전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠으며, 수도권·강원영서·충남·전라지역은 오전에 대부분 그치겠다. 경상권과 제주도는 오후에 비가 그치겠고, 강원영동은 오전부터 늦은 오후까지 비가 이어지겠다.
예상 강수량은 제주도, 전남남해안, 경상남도 30~80mm(많은 곳 100mm이상)다. 충청도, 전라도, 경상북도 20~40mm다. 그 외 지역 10~30mm(많은 곳 50mm이상)다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲수원 20도 ▲춘천 18도 ▲강릉 17도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
최고기온은 ▲서울 23도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 24도 ▲강릉 20도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 28도 ▲광주 27도 ▲대구 23도 ▲부산 22도 ▲울산 22도 ▲제주 24도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com