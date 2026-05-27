전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

정책대출 늘수록 BIS 부담…은행권 "위험대출 기준 숨통 터줘야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 26일 가계대출 억제와 기업대출 확대를 추진했다
  • 은행권은 기업대출 증가가 BIS비율을 압박한다고 우려했다
  • 당국은 내부등급법 조정과 보증 확대를 검토했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

당국, 손질은 어려워, "내부 평가 모형 미시적 기준 조정" 방향
바젤3 틀 깨는 방식은 불가, 우회적 수단 통해 RWA 여력 넓힌다
보증부 대출 확대 간접 방식도 주목, "훨씬 큰 자금 공급 효과"



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 가계대출 억제와 생산적 금융 확대를 동시에 추진하면서 은행권의 기업대출 부담 완화 요구가 커지고 있다. 기업대출이 늘어날수록 위험가중자산(RWA)이 불어나 은행의 자기자본비율(BIS비율)을 압박할 수 있어서다.

은행권에서는 기업대출 위험가중치(RW) 완화나 이에 준하는 자본 부담 경감 방안을 검토해야 한다는 목소리가 나온다. 정부가 대출의 방향타를 가계에서 기업으로 돌리라고 주문하는 만큼, 그에 따른 자본 부담을 은행이 모두 떠안는 구조는 조정이 필요하다는 주장이다.

은행권 관계자는 "생산적 금융과 초저리 대출을 동시에 수행하면 RWA가 급격히 늘어나 자본비율 관리에 어려움이 생길 수 있다"며 "기업대출 확대 정책이 지속되려면 은행의 자본 여력도 함께 고려돼야 한다"고 말했다.

다만 기업대출 RW 완화는 단순한 수치 조정 문제가 아니다. 주택담보대출처럼 금융당국이 위험가중치 하한을 일괄 조정하는 방식과 달리, 기업대출은 은행별 내부 평가모형과 바젤3 국제기준이 맞물려 있어 구조가 훨씬 복잡하다.

 

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =[이미지=제미나이 생성] 2026.05.26 dedanhi@newspim.com

◆기업대출 '은행 자체 내부등급법에 따라 산정', 일괄 조정 아닌 미시적 기준 조정 필요

금융당국이 위험가중치 하한을 올리는 방식으로 관리할 수 있는 주택담보대출과 달리 기업대출은 은행의 내부등급법(IRB)에 따라 산정된다.

금융위원회 관계자는 "기업대출 RW는 감독 규정이나 법정 기준으로 정해진 수치가 없다"며 "은행이 자체 내부등급법에 따라 스스로 산정하는 구조"라고 설명했다.

내부등급법은 은행이 보유한 기업 연체율, 부도율, 손실률 등 장기간 축적한 데이터를 바탕으로 자체 평가모형을 만들어 RW를 산출하는 방식이다. 다만 해당 모형은 금융감독원의 심사와 승인을 거쳐야 한다.

결국 금융당국이 기업대출 RW를 직접 낮추라고 지시하는 방식은 바젤3 국제기준에도 맞지 않고 제도적으로도 어렵다.

금융위 관계자는 "기업대출 RW를 일괄적으로 낮출 수 있는 기준 자체가 없다"며 "은행들이 요구하는 것은 RW 수치 자체보다 내부 평가모형의 미시적 기준 조정에 가깝다"고 말했다.

은행권 요구는 내부 평가 기준 완화·적용 비중 상향 속도 조절

은행권이 실질적으로 요구하는 내용은 크게 두 가지다.

첫째는 포용금융이나 정책대출 성격의 기업대출에 대한 내부 평가 기준 완화다. 일반 심사를 통해 나가는 기업대출과 달리 소상공인 지원이나 정책 목적의 대출은 은행 내부 신용평가 허들이 사실상 낮아진다.

문제는 이 경우에도 동일한 내부 평가모형상의 부도율(PD)과 손실률(LGD)을 적용하면 RW 부담이 과도하게 산정될 수 있다는 점이다. 은행권은 정책적 목적이 강한 기업대출에 대해서는 일반 기업대출과 다른 기준을 적용할 필요가 있다고 주장한다.

둘째는 내부등급법 적용 비중 상향 속도 조절이다. 바젤3 국제기준에 맞춰 은행들은 내부등급법 적용 비중을 지속적으로 높여야 한다. 그러나 이 비중이 커질수록 RWA가 늘어나고 자본비율 여력은 줄어든다.

은행권은 적용 비중 상향 속도를 늦춰달라고 당국에 요청하고 있다. 당국도 관련 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

은행권 관계자는 "당국이 기업대출 RW를 직접 낮출 수 없다 보니, RWA 여력을 넓히는 방식으로 접근할 가능성이 크다"고 말했다.

라임·DLF·ELS 사태 등을 계기로 강화된 운영리스크 관련 건전성 규제를 한시적으로 유예하는 방안도 거론된다. 다만 이 경우 금융당국이 건전성 규제 완화의 책임을 직접 부담해야 하는 만큼 신중한 접근이 필요하다는 지적도 나온다.

◆ 정부 "보증 확대, 이미 진행 중, 특별출연 늘리면 된다"

이억원 금융위원장이 최근 기자 간담회에서 금융권의 RW 완화 요구에 대해 "글로벌 정합성과 배치되지 않으면서 할 수 있는 방법을 찾겠다"고 발언한 것은 이러한 맥락에서 읽힌다.

이 발언은 바젤3 틀을 깨는 방식의 RW 일괄 인하는 없다는 점을 분명히 하면서도, 내부등급법 기준 미시 조정·건전성 규제 유예·보증 확대 등 우회적 수단을 통해 은행의 RWA 여력을 넓히는 쪽으로 움직이겠다는 의미로 해석된다.

기업대출 RWA를 간접적으로 줄이는 현실적 수단으로는 보증부 대출 확대가 지목된다. 보증기관(신보·기보·지신보)의 보증이 붙으면 은행 입장에서는 실질적인 손실 위험이 줄어들어 RW 부담 경감 효과가 있기 때문이다.

금융위 관계자는 "보증부 대출은 지금도 하고 있다"며 "은행이 보증기관에 특별출연을 늘리면 보증 재원이 확대돼 보증부 대출도 더 많이 취급할 수 있다"고 설명했다. 보증기관 재원은 정부 재정과 은행 출연금(법정출연+특별출연)으로 구성되며, 특별출연은 은행이 자율적으로 결정할 수 있다.

보증의 레버리지 효과도 강점으로 꼽힌다. 이 관계자는 "보증 배수가 10배라면 1억원의 보증 재원으로 10억원 대출이 가능하다"며 "단순히 직접 대출하는 것보다 훨씬 큰 자금 공급 효과를 낼 수 있다"고 했다. 다만 우리나라 금융 시스템이 신용대출보다 보증부 대출에 지나치게 의존하고 있다는 구조적 비판도 상존한다.

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동