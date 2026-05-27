한화투자증권, 모바일 투자 앱 개편

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국내·해외주식 UX 통합하고 AI로 해외 기업 공시 번역·요약

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 27일 모바일 투자 앱 '한화투자증권 MTS(모바일트레이딩시스템)' 재단장을 시행했다고 밝혔다.

한화투자증권에 따르면 이번 개편은 직관적인 홈 화면과 메뉴 구조를 선보이고 국내·해외주식, 연금, 금융상품과 디지털자산 정보 등을 아우르는 통합 투자 환경 제공에 초점을 맞췄다.

[사진=한화투자증권]

'주식 홈'에서는 국내주식과 해외주식 UX를 통합하고 주문, 투자 정보, 실시간 종목 탐색 등 주요 기능을 직관적으로 이용할 수 있도록 했다. 글로벌 시장 정보와 관련 투자 콘텐츠를 강화한 점도 눈길을 끈다.

'AI(인공지능) 공시' 기능은 AI를 활용해 해외주식 종목의 원문 공시를 한글로 번역하고 요약본과 투자포인트를 제시해 투자자들이 해외 기업의 공시를 직접 찾아보지 않고도 핵심 정보를 쉽게 접할 수 있도록 돕는다.

'연금/상품 홈'은 연금저축 및 퇴직연금 투자 접근성을 높이고, 펀드·채권·ELS 등 다양한 금융상품이 한눈에 들어오도록 화면을 개선했다.

아울러 한화투자증권은 이번 개편을 통해 '디지털자산 홈'을 선보였다. 디지털자산 데이터 플랫폼 쟁글(Xangle)과 연계해 디지털자산 관련 뉴스, 시세, 리서치자료 등을 제공하는 신규 서비스를 도입하고, 가상자산 종목을 관심종목으로 등록하여 주식과 통합 관리할 수 있는 기능을 탑재했다.

안인성 한화투자증권 디지털부문 부사장은 "이번 MTS 개편은 고객의 투자 편의성을 높이는 동시에 디지털 전환 전략과 미래 투자 환경 변화에 대응하기 위한 것"이라며 "앞으로도 주식부터 디지털자산까지 다양한 투자 자산을 아우르는 통합 투자 플랫폼으로서 차별화된 고객 경험을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com