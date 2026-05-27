'K-마루' 베이징·다카르로 확대...공공기관 해외거점 통합

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27일 K-마루 2차 선도지역 업무협약

베이징, 포스코센터 활용 첫 민관협력 모델

다카르, 농업 ODA 중심 아프리카 거점 조성

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 재정경제부가 공공기관 해외사무소 통합 플랫폼인 'K-마루'를 중국 베이징과 세네갈 다카르로 확대한다. 베이징에는 민간기업 인프라를 활용한 첫 민관협력 모델이 도입되고 다카르에는 농업 공적개발원조(ODA) 중심의 아프리카 거점이 조성된다.

재정경제부는 허장 제2차관 주재로 27일 정부서울청사에서 K-마루 2차 선도지역 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

정부세종청사 기획재정부 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 협약에는 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등 16개 관계기관이 참여했다. K-마루는 분산된 공공기관 해외사무소를 한곳으로 모으는 통합 플랫폼으로 행정비용을 줄이고 수출기업과 교민에게 원스톱 공공서비스를 제공하기 위해 추진되고 있다.

정부는 지난 2월 로스앤젤레스(LA), 하노이, 나이로비, 두바이, 브뤼셀 등 5개 도시를 1차 선도지역으로 선정한 바 있다. 이번에 추가된 거점은 아시아와 서아프리카 요충지인 베이징과 다카르다.

베이징 K-마루는 민간기업인 포스코홀딩스의 협조를 받아 포스코 베이징센터에 조성된다. 민간 인프라와 공공기관 역량을 결합한 첫 민관협력 모델이라는 점에서 의미가 있다.

특히 기존 입주기관 6곳에 더해 이번 업무협약을 계기로 13개 기관이 추가 입주를 확정했다. 이에 따라 베이징 K-마루에는 총 19개 공공기관이 집결해 단일 K-마루 기준 최대 규모의 통합 플랫폼이 구축될 예정이다.

베이징 K-마루에는 대한무역투자진흥공사를 주관기관으로 산업연구원, 한국환경산업기술원, 한국전력공사, 한국농수산식품유통공사(aT), 한국농촌경제연구원, 한국인터넷진흥원, 한국연구재단, 한국광해광업공단, 대외경제정책연구원, 한국디자인진흥원, 인천국제공항공사, 한국산업은행 등이 순차적으로 입주할 예정이다.

이들 기관은 한중 무역·투자 촉진, 중국 산업·통상 동향 조사, 환경규제 대응, 전력·에너지 협력, 농식품 수출 지원, 사이버 규제 대응, 핵심광물 공급망 협력 등 역할을 수행한다.

다카르 K-마루는 한국국제협력단(KOICA)을 주관기관으로 조성된다. 한국농어촌공사도 입주해 세네갈 내 농업 ODA 사업 수행과 현지 농업정책 수요 발굴 등을 맡는다.

재경부는 다카르 K-마루가 기존 KOTRA 중심 주관기관 체제에서 벗어나 무역 외 분야로 외연을 확장한 사례라고 설명했다. 정부는 이를 바탕으로 재외공관과 한국문화원 등을 주관기관으로 하는 다양한 형태의 K-마루도 추진할 방침이다.

허 차관은 "대외 여건이 녹록지 않은 상황에서 K-마루가 우리 수출기업과 현지 교민들이 신뢰하고 먼저 찾을 수 있는 든든한 버팀목이 되길 바란다"며 "공공기관 해외 협업의 성공적인 표준 모델로 자리매김할 수 있도록 정부 차원의 제도적 지원과 노력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

재경부는 앞으로도 공공기관 해외사무소가 다수 진출한 지역을 대상으로 K-마루 주관기관을 선정하고 현지 여건에 맞는 자체 추진계획을 수립하도록 지원할 계획이다.

jongwon3454@newspim.com