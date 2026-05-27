코나아이, 부국증권과 토큰증권 협력 지역투자 플랫폼 구축

블록체인 기술과 금융 역량 결합해 지역 주민 소액투자 구조 마련

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 코나아이가 부국증권과 토큰증권(STO) 및 디지털자산 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

양사는 코나아이의 블록체인 기반 플랫폼 기술과 부국증권의 금융 서비스 역량을 결합해 새로운 지역 투자 사업 모델을 공동으로 구축하기로 했다. 코나아이는 분산원장 기반의 토큰증권 발행·유통 플랫폼과 전산 인프라를 제공하며, 전자증권법 개정으로 새롭게 도입된 '발행인 계좌관리기관' 역할도 직접 수행할 예정이다. 부국증권은 금융투자업자로서 지역개발·신재생에너지 사업 기획과 프로젝트 파이낸싱(PF), 규제 대응을 담당하고 STO 사업 전담 태스크포스(TFT)를 구성했다.

회사에 따르면 사업 모델은 지자체 유휴 부지나 신재생에너지 사업 등을 기초자산으로 토큰증권을 발행하고, 지역 주민이 소액으로 투자할 수 있도록 개방하는 구조다. 사업 수익은 지역화폐 형태로 배당해 지역 경제 내 재순환을 유도하며, 개발 이익의 투명한 지역 환원을 지향한다.

코나아이 대표이사 조정일 회장(왼쪽)과 부국증권 대표이사 박현철 사장(오른쪽)이 부국증권 본사에서 기념사진 촬영을 하고 있다. [사진=코나아이]

코나아이는 정관 사업목적에 증권형토큰(STO)의 발행·유통·중개업, 디지털자산의 발행·보관·중개업, 지역경제 활성화 관련 투자중개 및 플랫폼 운영업을 신규로 추가했다. 이는 발행인 계좌관리기관 역할 수행을 위한 법적 기반을 갖추는 동시에, 기존 지역화폐 플랫폼·전자지급결제대행(PG) 인프라·전국 가맹점 네트워크를 신규 디지털자산 사업과 연계하기 위한 전략적 행보다.

이번 MOU는 코나아이가 중앙일보와의 업무협약을 통해 웹3(Web3) 기반 디지털 결제 서비스 실증을 준비하는데 이은 후속 행보로, 결제 영역에서 투자 플랫폼으로 사업 영역을 확장하는 전환점이다.

국내 토큰증권 시장은 제도화의 전환점을 맞고 있다. 지난 1월 국회 본회의를 통과한 전자증권법·자본시장법 개정안은 분산원장 기반 토큰증권 발행 인프라를 전자증권법 체계 내에 도입하고, 투자계약증권의 증권사 유통을 허용하는 것을 핵심으로 한다. 금융당국은 5월 중순 토큰증권 협의체 2차 논의를 통해 기술·인프라, 발행, 유통, 결제 등 4개 분과의 세부제도 설계안 중간 점검을 진행 중이다.

조정일 코나아이 회장은 "블록체인 기반 결제 플랫폼 기술과 전국 지역화폐 운영을 통해 축적한 인프라를 바탕으로 지역경제 플랫폼의 새로운 방향을 준비해 왔다"며 "이번 협력을 통해 결제 중심 서비스를 넘어 투자와 자산 형성까지 연결되는 새로운 STO 기반 지역 금융 모델을 선보일 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com