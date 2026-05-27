[6·3 지선 D-7] 정청래, 박근혜 野 유세 지원에 "부끄러움도 모르고 돌아다녀"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 27일 박근혜 전 대통령이 국민의힘 소속 후보의 선거운동 지원에 나선 것을 겨냥해 "촛불 혁명으로 탄핵당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다"고 비판했다.

정 대표는 이날 오전 충남 논산시 현장 중앙선대위회의에서 "(국민의힘이) 탄핵당한, 대통령 직위를 상실한 사람을 선거 운동에 투입한다"며 이같이 말했다.

정청래 더불어민주당 대표 [사진=정청래 페이스북]

정 대표는 "국정농단으로 국민들께 엄청난 실망을 주고 촛불 혁명으로 탄핵 당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다"며 "아무리 몇 년 전 지난 일이라고 하지만 어떻게 이렇게 거꾸로 역사를 되돌리고 흘러가는 강물의 물줄기를 역류시키려고 하는가"라며 말했다.

그는 "대통령 직위를 상실한 사람을 선거운동에 투입하는 국민의힘의 모습을 보면서 저러니까 내란 옹호 정당, '윤 어게인' 정당이라는 소리를 듣는 게 아닌가 생각한다"며 비판했다.

그러면서 "내란을 위한 공천인가, 공천을 위한 내란인가 할 정도로 아직도 과거 퇴행적인 모습을 보이고 있는 국민의힘에 대해서 국민들께서 비상계엄 내란을 극복했던 정신으로 준엄한 심판이 있을 것"이라고 덧붙였다.

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