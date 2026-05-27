감성코퍼레이션 김호선 대표, 추가 장내매수

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이프스타일 아웃도어 기업 감성코퍼레이션의 김호선 대표이사가 올해 1분기 사상 최대 실적을 배경으로 자사주 추가 매입에 나섰다고 27일 밝혔다.

김 대표는 5만 주(약 2억5000만원)를 장내 매수했다. 이는 지난 1월 보통주 25만 주를 매입한 데 이어 올해 들어 두 번째 자사주 매수다. 최근 3년간 매입한 자사주 규모는 총 79억원에 달한다.

회사에 따르면 감성코퍼레이션은 올해 1분기 매출액 585억원, 영업이익 95억원을 기록했다. 이는 1분기 기준 사상 최대 실적으로 전년 동기 대비 매출액 25.3%, 영업이익 38.3% 증가했다. 1분기 매출액 기준으로는 6년 연속 최고 기록을 이어갔다.

감성코퍼레이션 로고. [사진=감성코퍼레이션]

특히 중국 시장을 중심으로 한 해외 수출이 전년 대비 217% 증가한 58억원을 기록하며 실적 성장을 주도했다. 의류사업부문의 성장이 핵심 동력으로 작용했다.

김호선 대표는 "책임경영 기조 아래 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키는 주주환원 정책을 일관되게 실행해왔다"며 "국내 시장의 견고한 실적 성장뿐만 아니라 중국 시장에서도 글로벌 성과를 증명해 나가고 있다"고 말했다.

한편 감성코퍼레이션은 의류사업에 역량을 집중하기 위해 모바일 주변기기 사업부문을 분리하는 물적분할을 진행 중이다.

nylee54@newspim.com