뉴트리, 당·지방 제로 콜라겐 신제품 출시

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건강기능식품 전문기업 뉴트리가 당류와 지방을 제거한 콜라겐 신제품 '에버콜라겐 타임 제로'를 출시했다고 27일 밝혔다.

이 제품은 기존 '에버콜라겐 타임'을 리뉴얼한 것으로, 피부 건강 기능성을 유지하면서 당·지방 부담을 낮췄다. 매일 섭취하는 이너뷰티 제품 특성을 고려해 가볍고 간편한 데일리 콜라겐으로 설계됐다.

회사에 따르면 '에버콜라겐 타임 제로'에는 식품의약품안전처로부터 피부 보습과 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지 기능성을 인정받은 저분자콜라겐펩타이드 1000mg이 함유됐다. 뉴트리는 인체적용시험을 통해 피부 보습, 탄력, 눈가 주름, 진피 치밀도 등 총 17개 지표에서 개선 효과를 확인했다.

에버콜라겐 타임제로. [사진=뉴트리]

주원료인 저분자콜라겐펩타이드는 뉴트리가 25년간 축적한 콜라겐 연구를 기반으로 개발한 기능성 원료다. 피부 콜라겐과 동일 구조의 GPH콜라겐을 기반으로 독자 효소 분해 공정을 적용해 일반 콜라겐 대비 체내 흡수율을 54배 높였으며, 1일 1g 섭취만으로도 기능성을 확보한다.

섭취 편의성도 강화했다. 물 없이 섭취 가능한 '이지 멜팅' 분말 스틱 형태로 구현했으며, 콜라겐 특유의 이취를 줄이고 레몬·사과향을 적용해 기호성을 높였다.

뉴트리 관계자는 "에버콜라겐 타임 제로는 피부 기능성은 유지하면서 당·지방·칼로리 부담을 낮춘 제품"이라며 "이너뷰티 입문자부터 꾸준한 콜라겐 섭취를 원하는 소비자까지 부담 없이 활용할 수 있는 데일리 제품이 될 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com