우리은행, 1조9131억원 규모 '대장-홍대 광역철도 민간투자사업' 금융 주선

부천 대장신도시-서울 홍대입구역 연결, 지역 균형발전 촉진 사업

수익형 민간투자사업·임대형 민간투자사업 결합, 안정적 대형 국책사업 추진

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 26일 총 1조 9131억 원 규모의 '대장-홍대 광역철도 민간투자사업' 금융약정식을 개최했다고 27일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 26일 총 1조 9131억 원 규모의 '대장-홍대 광역철도 민간투자사업' 금융약정식을 개최했다고 27일 밝혔다. [사진=우리은행]2026.05.27 dedanhi@newspim.com

대장-홍대 광역철도는 부천 대장신도시와 서울 홍대입구역을 연결하는 약 20km 구간의 주요 광역교통망으로, 이 철도가 개통되면 대장신도시에서 여의도까지 약 25분, 광화문까지는 약 37분 만에 이동할 수 있게 된다. 이는 서북부 지역의 교통 불편을 해소하고, 국가 전반의 지역 균형발전을 촉진하는 중점 사업으로 주목받고 있다.

이번 사업은 국내 철도에서 최초로 두 가지 민간투자 방식을 조합한 새로운 모델을 도입했으며, 이는 국가 인프라 투자의 새로운 표준을 제시하는 데 중요한 역할을 했다. 승객 요금으로 투자금을 회수하는 수익형 민간투자사업(BTO)과 정부가 임대료를 지급하여 수익을 보장하는 임대형 민간투자사업(BTL)의 결합을 통해 수익 위험을 줄이고 안정적인 대형 국책 사업 추진이 가능해졌다.

우리은행은 대규모 펀드 조성과 대출을 통해 자금 조달을 총괄하는 주선기관으로서의 역할을 수행했다. 그 외에도 우리투자증권, 산업은행, 기업은행, 교보생명, 한화생명 등 주요 금융기관과 협력하여 1조 9000억 원에 달하는 대규모 민간 자본을 성공적으로 확보했다.

사업의 안정성을 높이기 위한 다양한 안전장치도 마련됐다. 현대건설 등 우량 건설사가 시공을 담당하고, 현대로템이 운영을 맡아 각 기관이 책임을 공유하는 구조를 설정했다. 여기에 정부 지원금과 신용보증기금의 보증이 더해져 국책 사업으로서의 신뢰도와 공공성이 강화됐다.

우리은행 양현규 인프라금융1팀장은 "이번 성공적인 자금 조달은 새로운 철도 사업 모델을 완성하여 국가 인프라 투자의 모범 사례를 창출했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "향후에도 국가 핵심 교통망 구축과 경제 발전에 기여하는 든든한 금융 파트너가 될 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com