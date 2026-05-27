대원미디어, IP 통합 플랫폼 '팝콘D플레이' 론칭

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대원미디어가 보유한 다양한 IP 콘텐츠를 한곳에서 관리할 수 있는 통합 플랫폼 '팝콘D플레이'를 27일 론칭한다고 밝혔다.

기존에는 IP별로 분산된 SNS와 개별 사이트를 통해 정보를 제공했으나, 팝콘D플레이는 이를 통합한 플랫폼으로 온라인과 오프라인을 연결하는 O4O(Online for Offline) 서비스 기능을 강화했다. 단순 정보 제공을 넘어 콘텐츠의 스토리텔링까지 포함한다.

회사에 따르면 팝콘D플레이를 통해 대원미디어의 모든 IP 관련 소식과 콘텐츠를 한 채널에서 제공한다. 각 IP에 해당하는 이벤트, 전시, 공연, 팝업스토어 등의 소식과 예약 기능을 한곳에서 이용할 수 있다.

[사진=대원미디어]

대원미디어 관계자는 "팝콘D플레이는 콘텐츠 소비부터 참여까지 이어지는 새로운 허브가 될 것"이라며 "국내 콘텐츠 팬이라면 누구나 자연스럽게 방문하고 이용하는 대표 플랫폼으로 성장시키는 것이 목표"라고 말했다.

대원미디어는 이번 플랫폼 론칭을 통해 IP 사업의 디지털 전환을 가속화하고, 향후 다양한 콘텐츠 및 서비스 연계를 지속적으로 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com