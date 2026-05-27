전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

가상자산 과세 D-6개월 앞두고…정부, 국경 넘는 코인거래 추적

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 27일 국경 간 가상자산 이전업자 등록·보고 의무를 담은 외국환거래법 개정안을 의결·공포하기로 했다.
  • 국가 간 가상자산 거래는 한은 외환전산망에 보고되고 정보는 국세청·관세청·금감원·FIU에 공유돼 불법외환·환치기 단속에 활용된다.
  • 시장에서는 이번 조치를 2027년 시행 예정 가상자산 과세를 위한 해외 거래 추적 및 세원 포착 인프라 구축으로 해석한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국경 넘는 코인 이동도 한은 보고
국세청·FIU 공유…세원 포착 확대

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 국경 간 가상자산 거래에 대한 보고 의무를 도입하면서 가상자산 거래 추적 체계 강화에 나섰다.

시장에서는 내년 시행 예정인 가상자산 과세를 앞두고 정부가 거래 모니터링과 세원 포착 인프라 구축에 속도를 내는 것이라는 해석이 나온다.

◆ 가상자산 국가 간 거래 감시 강화…한은에 의무 보고

27일 재정경제부에 따르면, 정부는 전날 국무회의에서 외국환거래법 일부개정법률 공포안을 의결했다. 개정안은 오는 6월 2일 공포되며 6개월 뒤인 12월 초부터 시행된다.

개정안의 핵심은 국경 간 가상자산 이전 업무를 하는 가상자산사업자에 대한 사전 등록과 거래 보고 의무다.

앞으로 가상자산이전업자는 재경부 장관에게 사전 등록해야 하며, 국가 간 가상자산 이전 내역을 한국은행 외환전산망에 보고해야 한다.

비트코인 이미지.[사진=로이터 뉴스핌]

해당 정보는 국세청과 관세청, 금융감독원, 금융정보분석원(FIU)에 공유된다. 정부는 이를 불법 거래 조사 등에 활용할 계획이다.

정부는 최근 해외 거래소와 개인지갑 등을 활용한 국경 간 가상자산 거래가 빠르게 늘고 있다는 점에 주목하고 있다.

특히 외환 규제를 우회하거나 자금을 해외로 이전하는 사례가 증가하면서 기존 외환 관리 체계만으로는 대응에 한계가 있다는 판단이 반영된 것으로 풀이된다.

실제로 지난 2020~2024년까지 관세청에 의해 적발된 불법외환거래는 총 830건으로 금액은 12조4349억원에 달했다.

이 중 가상 자산을 이용한 불법외환거래는 11조3724억원으로 전체 불법외환거래액의 91.5%에 달했다.

가상자산을 활용한 불법외환거래 중 가장 큰 규모는 '환치기'로 5년간 52건(8조1037억원)이 적발돼 검찰에 송치됐다.

환치기란 은행을 거치지 않고 대한민국과 외국 간 외화를 지급·수령하는 등의 효과를 내는 방법을 통칭하는 것으로 무등록외국환업무에 해당한다.

재경부 관계자는 "이번 개정으로 국경 간 가상자산 유·출입에 대한 통합 모니터링 시스템 구축 기반이 마련됐다"고 강조했다.

◆ 내년 가상자산 과세 시행…해외 거래 흐름 파악 '수월'

시장에서는 이번 조치가 사실상 가상자산 과세 인프라 구축 작업이라는 해석도 나온다.

가상자산 과세는 지난 2020년 세법 개정을 통해 소득세법상 기타소득으로 규정됐다. 가상자산 양도·대여로 발생한 소득 가운데 250만원 초과분에 대해 20% 세율로 분리과세하는 내용이다.

[AI 인포그래픽=이정아 기자]

당초 과세는 2022년 시행 예정이었지만 투자자 반발과 과세 인프라 부족 등의 이유로 시행 시점이 2023년과 2025년으로 두 차례 연기됐다. 이어 2024년 세법 개정을 통해 한 차례 더 유예돼 오는 2027년부터 시행될 예정이다.

그동안 과세당국 안팎에서는 해외 거래소나 탈중앙화 지갑을 통한 거래는 추적이 쉽지 않아 과세 실효성이 떨어질 수 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

그러나 이번 법 개정으로 국경 간 가상자산 이동 내역이 외환전산망에 집적되고 국세청과 FIU 등 관계기관에 공유되면서 해외 거래 흐름 파악과 세원 포착이 한층 수월해질 것이라는 전망이 나온다.

정부는 향후 시행령 개정 과정에서 관계기관과 업계 의견을 수렴하고 정보 수집·공유 체계를 구체화할 방침이다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동