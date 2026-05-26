[코인 시황] 비트코인, 7만4000~8만달러 박스권…옵션 만기·PCE 앞두고 '관망세'

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6억달러 옵션 만기 주목…"시장조성자들 가격 묶어두는 구간"

"무디스 강등에도 안 움직였다"…회복력인가 피로감인가

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 주요 온체인 지표와 대규모 옵션 만기를 앞두고 26일 7만달러 중후반대 박스권 흐름을 이어가고 있다. 시장에서는 공급 부족에도 기관 자금 유입이 둔화되면서 다음 미국 물가지표가 방향성을 결정할 핵심 변수로 떠오르고 있다.

코인데스크와 체크온체인 등에 따르면 비트코인은 최근 약 7만4500달러 부근에서 반등한 뒤 한국 시간 오후 8시 30분 기준 24시간 전에 비해 0.17% 내린 7만7190달러에 거래되고 있다. 시장에서는 7만4500달러 부근에 위치한 '128일 이동평균선'을 중요한 기술적 지지선으로 보고 있는데, 실제로 비트코인이 이 가격대까지 밀린 뒤 다시 반등하면서 단기적으로는 매수세가 유입된 모습이다.

다만 아직 완전히 안심할 단계는 아니라는 분석도 나온다. 현재 비트코인 가격은 약 7만7000달러 부근에 몰려 있는 주요 온체인 저항선 아래에서 움직이고 있기 때문이다.

비트코인 이미지.[사진=로이터 뉴스핌]

대표적인 지표가 '트루 마켓 평균(True Market Mean)'과 단기 보유자 평균 매입단가(short-term holder cost basis)다. 쉽게 말해 최근 시장에 들어온 투자자들의 평균 매입 가격대가 약 7만7000달러 부근에 형성돼 있다는 의미다.

따라서 비트코인이 이 구간을 뚫어내지 못하면 최근 매수한 투자자들이 본전 부근에서 매도에 나설 가능성이 있다는 해석이 나온다. 반대로 이 가격대를 안정적으로 돌파하면 시장 분위기가 다시 강세로 바뀔 수 있다는 전망도 제기된다.

시장에서는 특히 '실현가격(realized price)' 흐름을 중요하게 보고 있다.

실현가격은 단순 현재 시세가 아니라, 실제 온체인에서 마지막으로 거래된 가격들을 평균 낸 지표다. 즉 투자자들이 평균적으로 얼마에 비트코인을 매수했는지를 보여주는 일종의 '시장 평균 원가' 개념에 가깝다.

현재 2026년 실현가격은 약 7만6200달러 수준인데, 비트코인 가격이 최근 이 수준과 거의 비슷하게 움직이고 있다는 점에서 시장이 중요한 균형 구간에 들어섰다는 분석이 나온다.

실제로 지난 2월 비트코인이 6만달러 부근까지 급락했을 당시에도 시장은 2023년 실현가격 근처에서 지지를 받으며 반등에 성공했다.

이 때문에 시장에서는 단순 차트상의 심리적 가격선보다 투자자들의 실제 평균 매입단가가 훨씬 중요한 지지·저항 기준으로 자리잡고 있다는 평가가 나온다.

◆ 66억달러 옵션 만기 주목…"시장조성자들 가격 묶어두는 구간"

더불어 시장 참가자들의 시선은 오는 29일 예정된 약 66억달러 규모의 데리비트 옵션 만기로 향하고 있다.

현재 콜(매수)옵션은 8만달러 행사가에 약 6억달러 규모로 가장 많이 몰려 있으며, 풋(매도)옵션은 7만5000달러 구간에 약 3억7700만달러 규모의 미결제약정(open interest)이 집중돼 있다.

시장에서는 옵션 만기가 가까워질수록 시장조성자(market maker)들과 트레이더들이 가격을 해당 범위 안에 유지하려는 유인을 갖게 된다고 보고 있다. 최근 비트코인 변동성이 크게 줄어든 배경 중 하나라는 분석이다.

글래스노드 데이터에 따르면 전체 비트코인 공급량의 15% 이상이 7만4000달러~8만3000달러 구간에서 매수됐다. 이는 현재 거래 범위가 얼마나 압축돼 있는지 보여주는 동시에 해당 가격대에 대규모 매물과 매수세가 동시에 쌓여 있음을 의미한다.

폴리마켓 예측시장에서도 비트코인이 이번 주 7만4000달러 이상을 유지할 가능성이 높게 반영되고 있으며, 7만6000달러 위에서 주간 거래를 마감할 확률은 약 60% 수준으로 나타났다.

싱가포르 기반 시장조성업체 엔플럭스(Enflux)는 "매수 수요는 존재하지만 누구도 공격적으로 포지션 규모를 키우고 있지는 않다"고 진단했다.

글래스노드 역시 매수·매도 압력이 점차 균형을 이루고 있지만 거래 활동 약화는 시장이 다음 거시경제 촉매를 기다리며 관망세에 들어갔음을 보여준다고 분석했다.

◆ "무디스 강등에도 안 움직였다"…회복력인가 피로감인가

시장에서는 최근 비트코인의 제한적인 가격 반응을 두고 해석이 엇갈리고 있다.

무디스의 미국 국가신용등급 강등과 월마트의 마진 악화 경고 등 거시경제 충격이 이어졌음에도 비트코인은 큰 폭으로 움직이지 않았다.

일부 투자자들은 이를 시장의 회복력으로 보고 있지만, 엔플럭스는 오히려 상승 피로감(exhaustion)에 가까운 모습이라고 평가했다.

현재 시장에 가장 부족한 요소는 새로운 기관 투자 수요라는 분석이다.

미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 지난 4월 약 24억4000만달러를 끌어들였지만 최근 들어 자금 유입세가 둔화됐다. 다만 거래소 내 비트코인 보유량은 약 230만BTC 수준으로 10년래 최저 수준 부근에 머물고 있어 구조적 공급 환경 자체는 여전히 우호적이라는 평가다.

결국 시장의 다음 방향성은 미국 물가지표에 달려 있다는 분석이 나온다.

시장의 시선은 오는 28일 발표될 개인소비지출(PCE) 물가지수로 향하고 있다. PCE는 연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표다.

만약 예상보다 높은 수치가 나올 경우 '고금리 장기화(higher-for-longer)' 전망이 강화되며 달러와 미국 국채 수익률이 상승하고 비트코인에는 부담이 될 수 있다.

반대로 물가 상승세가 둔화된 것으로 나타날 경우 통화완화 기대가 살아나면서 기관 자금이 다시 암호화폐 시장으로 유입될 가능성이 거론된다.

koinwon@newspim.com