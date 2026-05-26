서소문 사고 여파 'KTX 행신역~서울역' 운행 중지

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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 한국철도공사(코레일)은 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 일부 열차 운행을 조정한다고 26일 밝혔다.

서울시의 사고 복구 작업에 상당 시간이 소요될 것으로 예상됨에 따라 안전한 열차 운행을 위해 불가피하게 27일 일부 열차의 운행을 조정한다는 게 코레일 측 설명이다.

26일 오후 2시 32분께 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 모습 [사진=뉴스핌DB]

현재 서소문 고가차도 붕괴사고 여파로 서울~행신역 간 열차 운행이 중지됐다.

경부·호남선 KTX는 서울~부산역, 용산~목포·여수엑스포(EXPO)역 구간만 운행하고, 전 정차역에 임시 정차한다. 강릉·중앙선 KTX는 청량리~강릉·부전역 구간을 운행한다.

일반열차에서 경부선 무궁화호는 대전~부산역, 호남선 무궁화호는 서대전~목포·여수EXPO역, 장항선 익산∼천안역 구간만 운행한다.

ITX-새마을, ITX-마음 모든 열차는 수원역 출·도착만 운행하고, 전동열차 경의선은 문산~수색역 구간만 운행한다. 서울~수색 구간은 27일 첫차부터 운행이 중지된다.

코레일 측은 "서울시의 복구작업 진행 상황에 따라 열차 운행이 추가 조정될 수 있으니 열차 이용 전 반드시 모바일 앱 코레일톡과 홈페이지, 철도고객센터에서 열차 시각과 운행 상황을 사전에 확인해달라"고 요청했다.

코레일은 27일 오전 1시 50분까지 심야 임시열차를 총 4회 투입하기로 했다. 임시열차는 경부선, 경인선, 경원선, 경의중앙선 등 4개 노선에서 각 1회씩 운행한다.

코레일 심야 임시전철 4개 노선 시간표 [표=코레일]

the13ook@newspim.com