뉴욕증시 개장 전 특징주...마이크론·AMD·인튜이티브머신스↑ VS 오토존·페라리·엑슨모빌↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 26일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 중동 전쟁 완화 기대감, 인공지능(AI) 반도체 투자 심리 등에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

반도체주와 우주항공 관련 종목들은 AI 수요 확대와 미국·이란 전쟁 종식 기대감 속에 강세를 나타냈다. 반면 일부 자동차·에너지 관련 종목들은 실적 우려와 전기차(EV) 전략 논란 등으로 약세를 보였다.

마이크론 로고 [사진=블룸버그]

▶ 상승 종목

◆ 일라이릴리(LLY)

제약업체 ▲일라이릴리(LLY)는 감염병 사업 확대를 위해 큐레보(Curevo), 림마테크 바이오로직스(LimmaTech Biologics), 백신 컴퍼니(Vaccine Company) 등 3개 회사를 인수한다고 발표한 뒤 주가가 1% 상승했다.

◆ 리어(LEAR)

자동차 부품업체 ▲리어(LEA)는 TD코웬이 투자 의견을 '보유(Hold)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정한 이후 주가가 2% 올랐다.

TD코웬은 북미 자동차 생산이 예상보다 강할 것으로 보인다며 리어가 수혜를 받을 가능성이 높다고 평가했다.

◆ 마이크론(MU)·퀄컴(QCOM)·AMD(AMD)

반도체주들은 미국과 이란 간 전쟁이 조만간 종식될 수 있다는 기대감 속에 개장 전 거래에서 강세를 나타냈다.

▲마이크론(MU)은 6% 이상 급등했고 ▲퀄컴(QCOM)과 ▲AMD(AMD)는 각각 3% 넘게 상승했다.

시장에서는 AI 인프라 투자 확대와 데이터센터 수요 증가가 반도체주 투자심리를 계속 지지하고 있다는 분석이 나온다.

◆ 인튜이티브 머신스(LUNR)·AST 스페이스모바일(ASTS)

6월 스페이스X 상장을 앞둔 기대감 속에 우주항공 관련주들도 강세를 보였다.

▲인튜이티브 머신스(LUNR)는 10%, ▲AST 스페이스모바일(ASTS)은 6% 상승했다.

미국 투자은행 캔터 피츠제럴드는 미국 우주군이 로켓랩(RKLB)에 9000만달러 규모의 지리공간 위성 계약을 체결한 점과, 인튜이티브 머신스가 연간 실적 가이던스를 재확인한 점 등을 긍정적으로 평가했다.

또 인튜이티브 머신스는 이번 주 달 탐사 차량 계약 결과 발표도 기대하고 있다.

▶ 하락 종목

◆ 오토존(AZO)

자동차 부품 유통업체 ▲오토존(AZO)은 국제 사업 부진 우려가 부각되면서 주가가 5% 이상 하락했다.

필 다니엘레 최고경영자(CEO)는 최근 분기에서 미국 내 판매는 견조했지만 해외 판매는 부진했다고 밝혔다.

오토존은 3분기 매출 48억4000만달러를 기록해 팩트셋(FactSet) 예상치인 48억6000만달러를 밑돌았다. 다만 주당순이익(EPS)은 38.07달러로 시장 예상치인 36.22달러를 웃돌았다.

◆ 페라리(RACE)

이탈리아 럭셔리 자동차업체 ▲페라리(RACE)는 첫 순수 전기차(EV) '루체(Luce)'를 공개한 이후 주가가 3% 하락했다.

시장에서는 페라리의 전기차 전략이 기존 브랜드 정체성을 약화시킬 수 있다는 우려가 나오고 있다.

◆ 엑슨모빌(XOM)·셰브런(CVX)

국제유가 변동성 속에 에너지주들도 약세를 나타냈다.

▲엑슨모빌(XOM)과 ▲셰브런(CVX)은 각각 1% 하락했다.

koinwon@newspim.com