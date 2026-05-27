쿼드 외교장관들, '북 완전한 비핵화 의지' 재확인…북러 군사협력 우려도

미·일·호주·인도 "모든 유엔 회원국, 대북제재 의무 준수해야"

남중국해 강압행위·호르무즈 해협 위협 겨냥 "항행 자유 보장"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국과 일본, 호주, 인도 등 인도·태평양 지역 4개국 안보협의체 '쿼드(Quad)' 외교장관들이 26일(현지시간) 북한의 완전한 비핵화를 재차 강조하고 대북 제재 이행을 촉구했다. 이와 함께 남중국해에서의 강압적 행위와 주요 해상로의 안보 위협에 대해서도 우려를 표명했다.

마코 루비오 미국 국무장관, 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관, 페니 웡 호주 외무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이날 인도 뉴델리에서 열린 쿼드 외교장관 회의 뒤 공동성명을 통해 "유엔 안전보장이사회(안보리) 결의(UNSCR)에 따른 북한의 완전한 비핵화에 대한 의지를 재확인한다"고 밝혔다.

이들은 "북한이 관련 안보리 결의에 따른 모든 의무를 준수할 것을 촉구한다"며 "불법적인 탄도미사일 및 대량살상무기(WMD) 개발을 강력히 규탄한다"고 밝혔다. 특히 북한의 무기 개발 자금원으로 지목되는 사이버 활동과 정보통신(IT) 인력 파견 문제에 대해 심각한 우려를 표명했다.

쿼드 외교장관들은 "북한과 관련한 안보리 결의 위반에 대응하기 위한 국제적 노력을 계속 지원할 것"이라며 "모든 유엔 회원국이 무기 및 관련 물자의 대북 이전 또는 북한으로부터의 조달 금지를 포함한 제재 의무를 철저히 이행해야 한다"고 강조했다. 또한 러시아를 겨냥해 "북한과 군사 협력을 심화해 글로벌 비확산 체제를 훼손하는 국가들에 대해 깊은 우려를 표명한다"고 밝혔다. 이어 북한의 일본인 납치자 문제와 관련해 "즉각적인 해결의 필요성을 재확인한다"고 덧붙였다.

쿼드 외교장관들은 해양 안보와 관련해서도 중국을 겨냥한 견제 메시지를 내놨다. 공동성명은 남중국해와 동중국해 상황에 대해 "평화와 안정을 위협하는 일방적이고 강압적인 현상 변경 시도에 강력히 반대한다"며 "항행과 비행의 자유를 반복적으로 저해하는 행위와 위험한 군사적 기동에 심각한 우려를 표한다"고 밝혔다. 특히 물대포 사용, 충돌·차단 등 해상에서의 위험 행위와 분쟁 해역 군사화 문제를 구체적으로 지적했다.

중동 정세와 관련해서는 호르무즈 해협과 홍해를 통한 해상 교통의 안전을 강조했다. 성명은 이란을 겨냥해 "상업용 선박에 대한 공격을 규탄한다"며 "국제법, 특히 유엔해양법협약(UNCLOS)에 부합하지 않는 조치와 통행료 부과 시도 등에 반대한다"고 밝혔다. 이어 "인도·태평양의 평화와 안정, 번영은 국제법 준수와 분쟁의 평화적 해결에 달려 있다"며 "힘이나 강압을 통한 현상 변경 시도에 반대한다는 입장을 재확인한다"고 강조했다.

마코 루비오 미국 국무장관, 페니 웡 호주 외교장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관이 2026년 5월 26일 인도 뉴델리 하이데라바드 하우스에서 열린 쿼드 외교장관 회의 참석 후 공동 기자회견에 참석하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com