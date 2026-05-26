코레일, 서소문 사고 관련 심야 임시전철 4개 노선 4회 투입

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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 한국철도공사(코레일)는 26일 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 27일 오전 1시 50분까지 심야 임시전동열차를 총 4회 추가 운행한다고 밝혔다.

임시열차는 경부선, 경인선, 경원선, 경의중앙선 등 4개 노선에서 총 4회 운행한다.

정확한 운행시각표는 코레일 홈페이지와 각 역에서 확인할 수 있다.

코레일 심야 임시전철 4개 노선 시간표 [표=코레일]

이날 오후 2시 32분쯤 서소문 고가차도 붕괴사고가 발생해 3명이 숨지고 3명이 부상을 입었다. 사망자 3명은 60대 감리단장과 현장관리소장, 50대 외부 전문가 등 공사 관계자인 것으로 파악됐다.

사고 여파로 서울역~신촌역 사이 구간의 전차선이 끊기면서 해당 구간 열차 운행이 중지됐다. 이에 따라 서울~수색 구간 전동열차의 운행도 멈춰 섰다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 26일 오후 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 작업자 여러 명이 매몰되는 사고가 발생했다. 소방 관계자들이 인명 구조와 수색 활동을 펼치고 있다. 2026.05.26 ryuchan0925@newspim.com

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