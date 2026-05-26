李대통령 부부, 자갈치시장 방문…한 상인 "악수하려고 손 씻고 기다렸다"

조합장 지원 요청에 공감 표명…외국인 관광객도 사진 촬영 요청

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령 부부가 26일 저녁 부산 자갈치시장을 찾아 상인과 시민들을 만나 현장소통 행보를 이어갔다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 이 대통령이 이날 부산을 방문해 조합장의 안내를 받으며 자갈치시장 내부를 둘러봤다고 전했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 남광주시장에서 상인들과 대화하고 있다. 2026.05.18 [사진=청와대]

이 대통령은 시장을 찾은 시민들과 상인들을 향해 손을 들어 인사했고, 시민들은 "사랑합니다"라고 화답하며 이 대통령 부부를 반갑게 맞이했다.

이 대통령 부부는 각 점포를 둘러보며 자연산 돌멍게를 비롯해 한치, 갑오징어, 타이거 새우, 해삼, 자연산 전복과 독도 새우 등을 온누리상품권으로 직접 구매했다. 김혜경 여사는 한 상인이 손질해 건넨 독도 새우를 맛보며 "맛있다"고 말하기도 했다.

자갈치시장 곳곳에서는 이 대통령 부부를 향해 "고생 많으십니다", "사진 한 번 찍어주세요", "저도 악수 한 번 해주세요"라는 시민들의 요청이 이어졌고, 이 대통령 부부는 셀카 촬영과 사진 촬영 요청에 적극적으로 응하며 소통했다. 한 상인은 "악수하려고 손 씻고 기다리고 있었다"고 말하기도 했다.

2층 식당가로 올라가는 계단 앞에서 이 대통령 부부를 기다리던 시민들은 "이재명"을 연호했고, 한 상인은 김혜경 여사를 향해 "너무 예쁘세요", "자갈치시장 많이 도와주세요"라고 외치기도 했다. 이 대통령 부부가 2층으로 올라가자 식사 중이던 시민들이 자리에서 일어나 이 대통령과 악수를 나눴고, 악수한 뒤 "나 대통령과 악수했다"며 기뻐하는 모습도 이어졌다.

이 대통령 부부는 2층에 위치한 키다리식당에서 참모진들과 함께 1층 상점에서 구매한 해산물과 회로 저녁식사를 했다. 이 대통령은 1층에서 구매한 자연산 전복이 맛이 좋다며 참모진들에게 권하기도 했다.

맞은편에 앉은 조합장은 중국인 관광객을 비롯해 부산을 찾는 외국인 관광객이 늘어나 시장에 다시 활기가 돌고 있다면서도, 여전히 어려운 상황임을 언급하며 지원과 관심을 요청했고 이 대통령은 이에 공감을 표했다.

식사 중에도 이 대통령 부부를 찾는 시민들의 발걸음은 이어졌다. 분당에서 부산 여행을 왔다는 관광객들을 비롯해 식당가를 찾은 시민들은 이 대통령 부부를 찾아와 반갑게 인사를 나눴다. 자갈치시장을 찾은 외국인 관광객 역시 이 대통령 부부에게 인사를 건네며 사진 촬영을 요청하기도 했다.

참모진들과 저녁식사를 마친 이 대통령 부부는 식당 주변에서 기다리던 많은 시민들과 일일이 인사를 나눈 뒤 자리를 떠났다.

the13ook@newspim.com