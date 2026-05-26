이란 언론 "이란, 동결자산 18조원씩 2차례 해제 요구"

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타스님뉴스 "협상단장, 동결자금 해제 논의하려 카타르 방문"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이란이 미국에 240억 달러(36조 원 상당) 규모의 동결자산을 해제해 줄 것을 요구한 것으로 알려졌다.

이란 언론인 타스님뉴스는 26일(현지시간) 소식통을 인용해 이란이 미국과 협상 중인 종전 양해각서(MOU)를 체결할 경우 120억 달러(18조 원 상당) 자산을 동결 해제해줄 것을 주장했다고 보도했다. 이란은 해제된 자금에 즉각 접근 가능해야 한다고 요구했다.

[테헤란 로이터=뉴스핌] 장일현 특파원 = 27일(현지시각) 이란의 수도 테헤란 시내에서 시민들이 이란이 호르무즈 해협을 장악하고 있다는 의미가 담긴 대형 그래픽 디자인 광고판 앞을 지나고 있다. 미국과 이란은 예정됐던 대면 협상을 취소한 채 대결 양상을 계속하고 있다. 2026.04.27. ihjang67@newspim.com

또 나머지 120억 달러는 MOU를 체결 뒤 핵 문제와 종전 세부 사항을 협상하는 60일 동안 이란에 송금할 것을 요구한 것으로 전해졌다.

타스님뉴스는 이란 대미 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 이란의 이같은 요구를 이행하고 첫 120억 달러를 해제하는 방식과 걸림돌을 제거하는 절차를 논의하고자 전날 카타르를 방문했다고 전했다.

카타르에는 한국에서 3년 전 송금된 60억 달러를 비롯해 이란의 동결자금이 예치돼 있다.

이 소식통은 "갈리바프 의장은 이번 방문에서 과거 한국과 카타르 간 이란 동결자산 해제 과정을 고려할 때 당시 경험이 재발하지 않도록 이행 단계를 매우 신중하게 추적해야 한다는 점을 강조했다"며 "이런 관점에서 이번 카타르 방문은 성공적이었다"고 말했다.

한국은 2010년 우리은행, IBK기업은행에 이란중앙은행 명의로 개설된 원화결제계좌를 통해 상계 방식으로 이란의 원유를 구매했으나 2018년 미국의 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 탈퇴로 이 계좌에 누적됐던 약 60억 달러(현재 환율로 9조 원 상당)를 자체 동결했다.

2023년 9월 미국과 이란의 수감자 교환의 대가로 이 자금이 카타르 상업은행 QNB의 이란중앙은행 계좌로 모두 송금돼 이란에 대한 인도적 물품 구매에 사용됐다. 하지만 한 달 뒤 가자지구 전쟁 발발로 다시 동결됐다.

갈리바프 의장의 이번 카타르 방문과 관련, 일부 외신은 "카타르가 미국과 협상을 보증하려고 120억 달러를 이란에 제안했다"고 보도했으나 카타르 외무부는 "협상을 망치려는 세력의 시도"라며 부인했다.

타스님뉴스는 또 다른 소식통을 인용해 "카타르 외무부의 발언이 완전히 틀린 것은 아니다"라며 "카타르에서 (해제를) 논의 중인 자산은 원래 이란의 소유이므로 합의 보증과는 무관하다"고 했다.

타스님뉴스는 소식통이 "첫 단계에서 이란의 동결 자산 중 특정 부분이 해제되지 않고, 나머지 모든 동결 자산의 안정적이고 지속적인 해제를 보장하는 명확한 절차가 수립되지 않는다면, 그 어떤 합의도 없을 것"이라고 말했다고 보도했다.

아울러 동결 자산 해제가 되지 않을 경우 MOU 합의가 취소될 가능성도 여전히 존재한다고 짚었다.

the13ook@newspim.com