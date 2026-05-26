수자원공사, OpenAI와 손잡고 물관리 대응 나선다…기후재난 대응 고도화

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기후테크 기업 최초 협력 MOU 체결

재난 대응·물특화 AI 공동연구 추진

96조 AI 물산업 시장 선점 기반 강화

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수자원공사(사장 윤석대)가 OpenAI와 손잡고 기후재난 대응 고도화에 나선다.

수자원공사는 26일 서울에서 ChatGPT 개발사인 OpenAI와 '글로벌 기후변화 및 재난 대응 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 OpenAI가 전 세계 기후테크 기업 중 최초로 추진하는 협력이다. 수자원공사는 자체 인공지능(AI) 물관리 기술에 OpenAI의 첨단 AI 기술을 더해 홍수·가뭄 등 기후재난 대응 역량을 고도화한다는 계획이다.

수자원공사는 그동안 디지털트윈, AI 정수장 등 물관리 전반의 AI 전환을 추진해 왔다. 이 같은 기술력은 올해 세계 최대 IT 전시회인 CES에서 7개 혁신상을 받고, 모바일월드콩그레스(MWC) 글로모 어워즈를 수상하며 국제적으로 인정받았다.

글로벌 자문사 롤랜드버거는 AI 물산업 시장이 오는 2029년 640억달러, 약 96조원 규모로 성장할 것으로 전망했다. 수자원공사는 이번 협력을 계기로 글로벌 AI 물산업 시장 선점 기반을 강화한다는 방침이다.

26일 서울에서 열린 협약식에서 한국수자원공사 윤석대 사장(오른쪽)이 OpenAI 제이슨 권(Jason Kwon) 최고전략책임자(CSO)(왼쪽)와 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국수자원공사] 2026.05.26 gkdud9387@newspim.com

양 기관은 ▲물관리 분야 AI 전환 활성화 ▲수자원공사에 최적화된 생성형 AI 활용방안 모색 ▲기후변화에 따른 재난 대응과 물관리 발전을 위한 물특화 AI 공동연구 ▲기후·워터테크 사업화 및 글로벌 동반 진출 등 4대 분야에서 협력한다.

특히 국내에서는 독자파운데이션모델을 활용해 데이터 주권을 확보하고, 해외에서는 OpenAI의 국가 단위 AI 프로젝트와 연계해 한국형 AI 물관리 기술 확산을 추진할 계획이다.

이번 협력은 지난해 10월 윤석대 수자원공사 사장과 크리스 리헤인 OpenAI 글로벌 대외협력 최고책임자 간 면담을 계기로 논의가 시작됐다. 당시 양측은 AI 기술과 물관리 인프라 결합이 기후위기와 글로벌 물 리스크 대응에 기여할 수 있다는 데 공감했다.

윤석대 수자원공사 사장은 "이번 협약은 한국수자원공사가 국제무대에서 인정받아 온 AI 물관리 역량을 세계적 AI 기업과의 협력으로 확장하는 뜻깊은 출발점"이라며 "OpenAI와 협력을 바탕으로 AI 물관리 혁신 기술을 고도화하고 국내 물산업 혁신생태계의 글로벌 진출과 정부의 AI 3대 강국 전략 실현을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

26일 서울에서 열린 협약식에서 윤석대 수자원공사 사장(왼쪽 네번째) 및 주요 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국수자원공사] 2026.05.26 gkdud9387@newspim.com

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