미래에셋증권, 유튜브 채널에서 공감형 성장 드라마 '지금부터, 미래' 공개

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"투자 가치 너머의 미래 설계 조명"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 26일 자사 유튜브 채널 스마트머니에서 오리지널 드라마 시즌 6 '지금부터, 미래'를 공개한다고 밝혔다.

미래에셋증권에 따르면 이번 작품은 총 5부작으로 제작됐으며, 지난 25일부터 매일 한 편씩 순차 공개된다. '지금부터, 미래'는 서로 다른 가치관을 가진 청춘들이 부딪히고 성장하며 미래를 설계해 나가는 과정을 그려낸 공감형 성장 드라마다.

[사진=미래에셋증권]

드라마 OST 전 곡은 인공지능(AI)을 활용해 제작됐으며, 주요 장면에는 AI VFX(시각특수효과) 기술을 접목했다. 이는 디지털 전환(DX)을 선도하는 미래에셋증권의 기술 역량을 콘텐츠 제작 영역까지 확장한 사례라는 설명이다.

글로벌 시청자들과의 공감대를 형성하기 위해 총 16개 국어 번역도 지원한다. 영어, 일본어, 중국어(간체·번체)를 비롯해 힌디어, 베트남어, 인도네시아어 등 다양한 언어로 제공되며, 이를 통해 국내를 넘어 글로벌 시청자들과의 공감대를 형성하고 글로벌 금융 브랜드로서 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.

미래에셋증권 관계자는 "오리지널 드라마 시리즈는 지난 2020년 첫선을 보인 이후 매년 자체 제작을 이어오며 금융권 대표 웹드라마 콘텐츠로 자리매김해왔다"며 "AI 기술과 감성적인 스토리텔링이 결합된 이번 시즌이 치열한 현실을 살아가는 청춘들에게 새로운 형태의 공감 콘텐츠로 다가가길 기대한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com