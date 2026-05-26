정희용 "서소문 고가차도 사고 깊은 애도…정치적 악용 경계해야"

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"신속한 수습 힘 모아야…생명 앞 정쟁 있을 수 없어"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장은 26일 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 사고와 관련해 "안타까운 사고마저 선거와 연결 지어 정치적으로 악용하려는 움직임은 철저히 경계해야 할 것"이라고 밝혔다.

정 본부장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "먼저 사고로 유명을 달리하신 고인의 명복을 빌며 유가족분들께 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다"며 "부상을 입으신 분들의 쾌유를 기원한다"고 밝혔다.

정희용 국민의힘 중앙선거대책위원회 선대본부장. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "소방당국과 관련기관에서는 신속하고 긴밀하게 현장을 수습해주길 부탁드린다"며 "2차 피해로 이어지지 않도록 현장 상황을 면밀히 진단하고 수습 과정에서 소방대원들의 안전 확보에도 만전을 기해주시길 당부드린다"고 했다.

그러면서 "안타까운 사고마저 선거와 연결 지어 정치적으로 악용하려는 움직임은 철저히 경계해야 할 것"이라며 "이는 피해자와 피해자 가족들에게 또 다른 상처가 될 수 있다"고 강조했다.

그는 "지금은 신속한 사고 수습에 힘을 모아야 할 때"라며 "국민의 생명과 안전 앞에서는 그 어떤 정쟁도 있을 수 없다"고 역설했다.

정 본부장은 "전국의 국민의힘 후보자들은 국민들께 상처가 되는 언행이 없도록 신중하고 책임 있는 자세로 선거에 임하겠다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com