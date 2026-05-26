[내일날씨] 전국 곳곳 비…오후부터 그쳐

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대부분 지역 오전에 그쳐...경상도·강원영동·제주도 오후까지 비

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 27일 전국 대부분 지역에서 많은 양 비가 내린 뒤 오후에는 대부분 그치겠다. 남부지방을 중심으로 최대 150mm 많은 비가 올 것으로 예상된다.

26일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 27일 서해 남부해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향을 받다가 차차 벗어나겠다.

시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠고 수도권, 강원영서, 충남, 전라도는 오전에 대부분 그치겠다. 경상도와 제주도는 오후에 비가 그치겠고, 강원영동은 늦은 오후까지 비가 이어지겠다.

예상 강수량은 제주도와 전남, 경남은 30~80mm다. 많은 곳은 150mm 이상이다. 수도권, 강원도, 충청도, 전북, 대구·경북은 10~60mm다.

아침 최저기온은 15~21도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 18도 ▲춘천 18도 ▲강릉 17도 ▲대전 19도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲제주 21도다.

낮 최고기온은 19~28도로 예측된다. ▲서울 23도 ▲인천 24도 ▲춘천 24도 ▲강릉 20도 ▲대전 26도 ▲대구 23도 ▲부산 22도 ▲전주 28도 ▲광주 27도 ▲제주 24도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'이다. 바다 물결은 남해상에서 0.5~3.0m, 서해상은 0.5~2.5m, 동해상은 0.5~2.0m로 일겠다.

krawjp@newspim.com