[내일날씨] 전국 곳곳 비…오후부터 그쳐

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 26일 27일 전국 많은 비 예보했다
- 27일 남부·제주 중심 최대 150mm 호우 오겠다
- 아침 15~21도 낮 19~28도·미세먼지 좋음이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 27일 전국 대부분 지역에서 많은 양 비가 내린 뒤 오후에는 대부분 그치겠다. 남부지방을 중심으로 최대 150mm 많은 비가 올 것으로 예상된다.
26일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 27일 서해 남부해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향을 받다가 차차 벗어나겠다.
전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠고 수도권, 강원영서, 충남, 전라도는 오전에 대부분 그치겠다. 경상도와 제주도는 오후에 비가 그치겠고, 강원영동은 늦은 오후까지 비가 이어지겠다.
예상 강수량은 제주도와 전남, 경남은 30~80mm다. 많은 곳은 150mm 이상이다. 수도권, 강원도, 충청도, 전북, 대구·경북은 10~60mm다.
아침 최저기온은 15~21도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 18도 ▲춘천 18도 ▲강릉 17도 ▲대전 19도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 19~28도로 예측된다. ▲서울 23도 ▲인천 24도 ▲춘천 24도 ▲강릉 20도 ▲대전 26도 ▲대구 23도 ▲부산 22도 ▲전주 28도 ▲광주 27도 ▲제주 24도다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음'이다. 바다 물결은 남해상에서 0.5~3.0m, 서해상은 0.5~2.5m, 동해상은 0.5~2.0m로 일겠다.
krawjp@newspim.com