우리은행, 종근당과 1조원 규모 첨단 바이오산업 금융지원 합의

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종근당, '첨단 바이오의약품 복합 R&D 단지' 추진

우리은행, 신약 개발 및 연구개발 투자, R&D단지 인프라 구축 지원 등

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 26일 서울 중구 우리은행 본점에서 종근당과 첨단 바이오산업 경쟁력 강화를 위한 금융지원 협약을 체결하고 향후 5년간 1조원 규모의 금융지원에 합의했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 26일 서울 중구 우리은행 본점에서 종근당과 첨단 바이오산업 경쟁력 강화를 위한 금융지원 협약을 체결하고 향후 5년간 1조원 규모의 금융지원에 합의했다. [사진=우리은행]2026.05.26 dedanhi@newspim.com

이번 협약식에는 정진완 우리은행장과 김영주 종근당 대표이사 등 양사 경영진이 참석했다. 현재 종근당은 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 경기 시흥 배곧지구에 '첨단 바이오의약품 복합 R&D(연구개발) 단지' 조성을 추진하고 있으며, 글로벌 신약 파이프라인 확대와 해외 연구 및 사업 거점 강화를 통해 미래 성장에 속도를 내고 있다.

우리은행은 종근당의 대규모 투자 계획에 맞춰 △신약 개발 및 연구개발 투자 △배곧 R&D 단지 연구·생산 인프라 구축 △수출입 및 해외사업 금융 지원 △협력업체 상생금융 등 바이오 산업 전반에 걸친 생산적 금융 지원을 추진할 예정이다.

이번 협약은 종근당의 미래 투자 수요를 고려해 여신 한도를 미리 설정한 점이 특징이다. 이를 통해 자금 집행 과정의 신속성과 안정성을 높이고, 기업이 금융 환경 변화의 부담을 줄여 장기적인 연구개발과 글로벌 사업 확대에 집중할 수 있도록 지원하는 구조다.

정진완 우리은행장은 "종근당은 배곧 R&D 단지를 중심으로 연구개발 역량과 글로벌 경쟁력을 높이고 있는 대한민국 대표 바이오 기업"이라며 "우리은행은 이번 협약을 통해 종근당의 연구개발과 글로벌 도전이 결실로 이어질 수 있도록 금융의 역할을 충실히 수행하고, 산업 성장의 든든한 파트너로 함께하겠다"고 밝혔다.

한편, 우리은행은 첨단전략산업과 실물 투자에 금융이 유기적으로 연결되는 생산적 금융을 계속 확대하고, 국가 산업 경쟁력 강화와 미래 성장 기반 마련을 적극적으로 지원할 계획이다.

dedanhi@newspim.com