고려아연, 취약계층 2만가구에 생계물품 지원

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연이 전국 취약계층 2만1490가구에 생계물품을 지원했다. 회사는 사회복지공동모금회와 대한적십자사와 협력해 지난 4월 말부터 이달 중순까지 식료품과 반려식물 키트를 전달했다.

지원된 물품은 즉석밥과 컵쌀국수, 소고기미역국, 김치찌개, 된장찌개, 균형영양음료, 장조림 등 간편식 세트로 구성됐다.

적십자봉사원들은 노인, 아동·청소년, 이주민, 위기가정 등 돌봄이 필요한 가구를 직접 방문해 물품을 전달하고 정서돌봄 활동을 실시했다. 함께 전달된 반려식물 키트는 방울토마토와 해바라기로 구성돼 있으며, 홀로 거주하는 어르신 등이 식물을 키우는 과정에서 정서적 안정감을 높이도록 돕기 위한 것이다.

적십자봉사원이 고려아연의 후원으로 마련한 '희망풍차 지원물품'을 취약계층 이웃에게 전달하는 모습 [사진=고려아연]

고려아연은 이 사업을 올해로 15년째 후원하고 있다. 적십자봉사원들의 가정 방문을 통해 복지사각지대에 놓인 취약계층을 발굴하고 후속 지원으로 이어지는 구조를 갖추고 있다. 회사는 사회복지공동모금회를 통해 매년 7억원을 대한적십자사에 기탁하고 있다.

y2kid@newspim.com