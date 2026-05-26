[6·3 지선] 오세훈·정원오, 서소문 고가차도 붕괴 사고에 선거유세 중단…"즉시 현장 방문"

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고에 선거유세를 잠정 중단하고 현장을 방문할 예정이다.

오 후보 측은 26일 "이 시간 이후로 선거 운동을 중단하고 즉시 사고 상황을 직접 살피기 위해 현장으로 가겠다"고 밝혔다. 정 후보 측도 "선거 운동을 잠정 중단하고 즉시 현장을 방문할 예정"이라고 했다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 26일 오후 2시32분께 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 모습. [사진=나병주 기자] 2026.05.26 ace@newspim.com

오 후보는 페이스북을 통해 "서울시와 관계 당국은 인명 피해가 발생하지 않도록 신속한 구호 조치에 총력을 다해 달라"며 "현장 작업자들과 시민들의 안전을 확보하며 사태가 온전히 수습될 수 있도록 만전을 기해주시기 바란다"고 했다.

정 후보 역시 페이스북에 "서소문 고가차도 철거 도중 붕괴 사고가 발생했다. 지금은 무엇보다 빠른 인명구조와 사고 수습이 우선"이라며 "관계 당국은 추가 피해를 막고, 구조와 현장 안전 확보에 총력을 다해 주시기 바란다"고 언급했다.

소방 당국과 경찰 등에 따르면 이날 오후 2시32분경 서대문구 미근동에 위치한 서울~신촌 간 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 무너졌다는 신고가 접수됐다.

소방 당국은 오후 2시 49분경 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령했다. 사고로 작업자 최소 6명이 다쳤고, 정확한 인명 피해 규모는 확인 중에 있다.

한편 한국철도공사(코레일)은 서울~수색 구간 열차 운행을 중지한 상태다. 1호선 및 경의중앙선은 정상 운행된다.

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