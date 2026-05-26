꼬깔콘·말랑카우의 변신…롯데웰푸드, '핸드메이드 IP' 실험 나섰다

아이디어스와 협업…니치향수·키링·슈즈참 등 이색 굿즈 공개

장수 브랜드 재해석한 수공예 작품 출시…"먹는 경험 넘어 일상으로"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 국내 최대 핸드메이드 커머스 '아이디어스'를 운영하는 백패커와 손잡고 자사 브랜드 IP를 활용한 핸드메이드 굿즈를 선보인다. 단순 먹거리 브랜드를 넘어 라이프스타일 IP로 확장하며 MZ세대 공략에 나선 모습이다.

26일 롯데웰푸드에 따르면 이번 협업에는 가나, 꼬깔콘, 카스타드, 몽쉘, 칸쵸, 말랑카우 등 롯데웰푸드의 대표 장수 브랜드 6종이 참여했다. 기업이 직접 제작하는 일반 굿즈 방식에서 벗어나, 수공예 작가들이 브랜드를 하나의 작품 형태로 재해석한 것이 특징이다.

롯데웰푸드, 아이디어스와 제과 IP 활용 핸드메이드 굿즈 출시. [사진=롯데웰푸드 제공]

앞서 진행된 작가 공모에는 총 147건의 아이디어가 접수됐으며, 심사를 거쳐 최종 9명의 작가가 선정됐다. 이달 공개된 1차 라인업은 총 10종으로 꼬깔콘 쉐이커 키링, 몽쉘 클리커 키링, 말랑카우 슈즈참, 카스타드·말랑카우 니치 향수 한정판 등 MZ세대 선호도가 높은 패션·라이프스타일 상품군 중심으로 구성됐다.

업계에서는 최근 식품업계가 브랜드 IP를 활용한 '경험 소비' 확대에 집중하고 있다는 분석이 나온다. 단순 제품 판매를 넘어 레트로 감성과 캐릭터성을 결합한 굿즈·패션·문구 등으로 브랜드 접점을 넓히려는 전략이다. 롯데웰푸드 역시 향후 북커버와 파우치 등 추가 라인업을 순차 공개할 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 "먹는 즐거움을 넘어 소비자들의 일상 속에서도 브랜드를 특별하고 재미있게 경험할 수 있도록 이번 협업을 기획했다"며 "추가로 공개될 실용적인 라인업에도 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 말했다.

mkyo@newspim.com