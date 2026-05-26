서울우유, 日 세븐일레븐에 '비요뜨 아이스크림' 출시…글로벌 공략 본격화

일본 전용 제품 첫 공개…요거트·초코 토핑 살린 바 타입 디저트

외국인 관광객 인기 힘입어 현지화 전략…"글로벌 디저트 브랜드 육성"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 서울우유협동조합이 일본 시장 전용 제품 '비요뜨 아이스크림'을 출시하며 글로벌 디저트 시장 공략에 나선다. 최근 일본 관광객 사이에서 '한국 방문 필수 구매템'으로 떠오른 비요뜨 인기에 힘입어 첫 해외 시장 진출에 나서는 모습이다.

26일 서울우유협동조합에 따르면 2004년 출시된 '비요뜨'는 국내 최초 토핑 요거트 제품으로, 바삭한 초코 토핑과 요거트 조합을 앞세워 20년 넘게 꾸준한 인기를 이어온 서울우유의 대표 발효유 브랜드다. 최근에는 일본을 비롯한 외국인 관광객들 사이에서 입소문을 타며 K디저트 상품으로 주목받고 있다.

서울우유협동조합 비요뜨 바(Bar) 아이스크림. [사진=서울우유협동조합 제공]

서울우유는 첫 글로벌 진출 지역으로 일본을 선택하고, 현지 파트너사와의 IP(지식재산권) 라이선스 협업을 기반으로 현지화 전략에 나섰다. 일본 시장 전용으로 선보이는 '비요뜨 아이스크림'은 바 타입 제품으로, 비요뜨 특유의 초코 토핑 식감과 요거트 풍미를 강조한 것이 특징이다. 일본 디저트 소비 트렌드를 반영해 기존 제품보다 산미를 낮추고 쫀득한 식감을 강화했다.

업계에서는 최근 일본 편의점 디저트 시장이 프리미엄화 흐름과 함께 빠르게 성장하고 있다는 점에 주목하고 있다. 푸딩·파르페·브륄레 등 전문점 수준 디저트를 편의점 상품으로 구현하는 사례가 늘면서, 한국식 디저트 브랜드에 대한 관심도 함께 확대되는 분위기다.

'비요뜨 아이스크림'은 26일부터 일본 전역 세븐일레븐 매장에서 판매된다. 서울우유 관계자는 "이번 출시를 시작으로 비요뜨 브랜드를 활용한 다양한 디저트 라인업을 확대할 계획"이라며 "일본 시장을 발판으로 비요뜨를 글로벌 디저트 브랜드로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com