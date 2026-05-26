[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 26일

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[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

26일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[뉴스핌 여론조사] 부산시장 전재수 44.8% 박형준 42.8%… 2%p차 '초접전' ▲[뉴스핌 여론조사] 공소취소 '역풍' 센 부산·대구 초접전...약한 경남은 與 우세 ▲'히든스테이지' 20팀, 6월26일 유튜브 데뷔…톱10·결선까지 치열한 경쟁 예고 ▲정용진 사과했지만…Q&A 피해 간 '4분짜리 낭독회' 비판도 ▲스타벅스, 잔액 60% 사용 조건 없앤다…카드 환불 기준 완화 등 다양한 기사가 있습니다.

26일자 투데이 ANDA 바로가기

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