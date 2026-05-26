부동산원·경희대, AI 기반 부동산 데이터 연구 강화

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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국부동산원이 경희대학교와 손잡고 인공지능(AI)·데이터 기반 부동산 연구 협력에 나섰다. 공공 부동산 데이터와 대학 연구 역량을 결합해 국토 균형발전과 주거 안정 등 사회 현안 해결에 활용하고, 공공서비스 혁신과 데이터 기술 경쟁력을 강화하기 위한 취지다.

22일 경희대학교에서 개최된 '인공지능 및 데이터 기반 기술 협력과 공공분야 혁신을 위한 업무협약'에서 이헌욱 한국부동산원장(오른쪽)과 김진상 경희대학교 총장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국부동산원]

한국부동산원은 경희대학교와 '인공지능 및 데이터 기반 기술협력과 공공분야 혁신을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 한국부동산원이 보유한 부동산 데이터 운영 경험과 경희대학교의 AI·데이터 분석 연구 역량을 연계해 공공분야 연구와 기술개발을 확대하기 위해 추진됐다.

양 기관은 앞으로 인공지능과 데이터 기반 공동 연구를 비롯해 공공데이터 및 연구데이터 공동 활용, 연구 인력 교류, 교육·세미나 운영 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

이번 협약은 단순 연구 협력을 넘어 공공서비스 혁신에도 초점이 맞춰져 있다. AI 기반 데이터 분석을 활용해 지역 균형발전과 주거 안정 정책 효과를 높이고 국민 체감형 서비스로 연결하겠다는 구상이다.

이헌욱 한국부동산원 원장은 "부동산 데이터 전문 기관으로서 국토 균형 발전과 주거권 보장이라는 공공적 가치 실현에 역량을 집중하고 있다"며 "이번 협약이 혁신적이고 살기 좋은 도시 부동산 모델의 방향성을 데이터 기반으로 제시하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

[AI Q&A]

Q. 이번 협약은 왜 추진됐나?

부동산 데이터와 AI 기술을 결합해 공공서비스 혁신과 정책 연구 역량을 강화하기 위해서다. 국토 균형발전과 주거 안정 등 사회 현안 해결에도 활용하겠다는 목표다.

Q. 양 기관은 어떤 분야에서 협력하나?

인공지능·데이터 기반 공동 연구와 기술개발, 공공데이터 공동 활용, 연구 인력 교류, 교육·세미나 운영 등 다양한 분야에서 협력한다.

Q. 부동산 데이터와 AI 결합이 왜 중요한가?

방대한 시장 데이터를 분석해 지역별 특성과 시장 흐름을 보다 정밀하게 파악할 수 있기 때문이다. 정책 효과 분석과 미래 수요 예측에도 활용 가능성이 크다.

Q. 한국부동산원의 역할은 무엇인가?

부동산 가격·거래·임대차 등 각종 데이터를 생산·관리하는 공공기관으로서 데이터 제공과 정책 분석 기반 역할을 수행한다.

Q. 향후 기대 효과는?

데이터 기반 정책 연구와 공공서비스 품질 향상이 기대된다. AI 기술을 활용한 도시·주거 정책 고도화와 국민 체감형 서비스 확대 가능성도 거론된다.

min72@newspim.com