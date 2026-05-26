서울시 "서소문 고가도로 철거 현장 안전점검 중 공중비계·거더 일부 붕괴"

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 "오늘 서소문 고가 철거 현장 안전점검 과정에서 공중비계 및 거더 일부가 무너지는 사고가 발생했다"고 26일 밝혔다.

소방 당국과 경찰에 따르면 이날 오후 2시32분경 서대문구 미근동에 위치한 서울~신촌 간 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 무너졌다는 신고가 접수됐고, 오후 2시49분경 대응 1단계(관할 소방서 인력 전체 출동)를 발령했다.

이 사고로 2명이 숨지고 4명이 부상인 것으로 파악됐다. 정확한 인명 피해 규모는 확인 중이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 26일 오후 서울 서대문구 서소문고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 작업자 여러 명이 매몰되는 사고가 발생했다. 소방대원들이 구조활동을 펼치고 있다. 2026.05.26 ryuchan0925@newspim.com

서울시는 "현재까지 확인된 바로는 서울시 관계자 등 6명이 부상을 입었으며, 서대문구 차량 일부가 파손된 것으로 확인됐다"라며 "이 가운데 4명은 구조를 완료했으며, 나머지 2명에 대한 구조 작업도 진행 중"이라고 밝혔다.

아울러 "현재 현장 안전조치와 추가 낙하 방지 조치를 실시하고 있으며 정확한 발생 원인과 경위를 확인 중"이라며 "추가 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다하겠으며, 관계 기관과 함께 피해 상황을 신속히 확인하고 현장 안전 확보 및 인명구조에 총력을 기울이겠다"고 강조했다.

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