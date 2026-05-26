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한온시스템, 2030년 매출 14.7조 청사진…전동화 열관리 승부수

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  • 한온시스템이 15일 2030년 매출14.7조 등 비전 제시했다
  • 'Win Now, Lead 2030'전략으로 열관리·신사업 확대 추진했다
  • 제품리더십·원가경쟁력·사업확장 통해 점유율 15%·글로벌2위 굳힌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 한온시스템이 2030년 매출 14조7000억원과 영업이익률 9% 달성을 목표로 제시했다.

한온시스템이 2026 글로벌 경영전략혁신회의를 진행했다. [사진=한온시스템]

회사는 13~15일 대전 한국타이어 테크노돔에서 글로벌 경영전략회의를 열고 중장기 성장 전략을 공유했다. 글로벌 본사 및 지역본부 리더 66명이 참석한 이번 회의는 한국앤컴퍼니그룹 편입 이후 처음으로 2030 중장기 비전을 발표하는 자리였다.

이수일 대표이사 부회장은 기조강연에서 2025년 주요 성과를 바탕으로 혁신 활동을 통해 실적 개선 기반을 마련했다고 밝혔다. 그는 지속적인 혁신과 체질 개선을 통해 글로벌 경쟁력을 강화해야 한다고 강조했다.

회의에서 발표된 'Win Now, Lead 2030' 전략은 2026년부터 매년 경쟁에서 성과를 만들어가며 2030년 글로벌 시장을 선도하겠다는 의미를 담고 있다. 핵심 자동차 열관리 사업 경쟁력 강화와 애프터마켓 및 신규 사업 영역 확대를 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축할 계획이다.

핵심 전략으로는 제품 리더십, 원가 경쟁력, 사업 확장의 3대 축을 제시했다. 차세대 기술 차별화를 강화하는 한편, 지난해 7월부터 추진 중인 원가혁신 활동을 통해 경쟁력을 확보해 나갈 방침이다. 현재 약 13% 수준인 글로벌 시장 점유율을 2030년까지 15% 수준으로 확대해 글로벌 2위 입지를 공고히 한다는 목표다.

회의 기간 R&D, 생산, 구매, 인사 등 부문별 전략 세션이 진행됐다. R&D 부문은 소프트웨어 정의 자동차(SDV) 시대 대응을 위한 소프트웨어 역량 강화와 차세대 열관리 기술 방향을 공유했으며, 생산·구매 부문은 운영 효율화와 원가 경쟁력 강화 방안을 논의했다. 조직 생산성 강화를 위한 인력 운영 방향과 장기 인재 육성 전략도 발표됐다.

HAP(HMG & Asia Pacific), 미주, 유럽, 중국 4개 지역본부는 지역별 성장 전략과 주요 고객 대응 전략을 발표하고 실행 로드맵을 공유했다. 이 부회장은 "변화와 혁신이 구체적인 성장 전략으로 자리 잡고 있다"며 "조직 간 협업을 기반으로 경쟁력 있는 한온시스템을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

chanw@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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