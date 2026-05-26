金총리, 집중호우 따른 산사태 우려에 "사각지대 없도록 만전"

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"기상정보 및 행동요령 신속하고 반복적으로 알려야"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 남부지방 중심으로 산사태 등 집중호우 피해가 예보된 가운데, 김민석 국무총리는 중앙정부와 지방정부에 "관리 사각지대가 없도록 만전을 기할 것"을 26일 긴급 지시했다.

기상청은 오는 27일까지 제주와 남부지방 중심으로 많은 비가 오겠다고 내다봤다.

김 총리는 "산사태 취약지역 및 반지하 주택·지하차도 등 저지대 침수 우려 지역의 주민들의 대피 및 안전조치 상황을 점검하고, 관리 사각지대가 없도록 만전을 기할 것"을 강조했다.

김민석 국무총리 [사진=뉴스핌DB]

아울러 "조금이라도 인명피해가 우려되는 곳은 예찰 활동을 대폭 강화하고, 위험 우려 시 선제적으로 대피시키고 출입을 통제할 것"을 지시했다.

김 총리는 주민 안전을 위한 조치를 강화해야 한다고 재차 언급했다.

그는 긴급재난문자 발송, 마을·자막방송 및 도로전광판 송출 등을 적극 활용해 기상정보 및 행동요령을 신속하고 반복적으로 알려야 한다고 당부했다.

또 특보발령지역 등 집중호우가 예상되는 지역의 공무원·산림청·경찰·소방 등 유관기관 관계자들에게 실시간으로 관련 정보를 공유하고, 대피나 출입 통제 시에도 유기적으로 협력할 것도 요청했다.

김 총리는 이어 "이번 집중호우가 종료된 이후에도 중앙정부와 지방정부는 긴밀히 협업해 향후 호우로 인한 피해를 예방하기 위한 시설물 점검을 지속할 것"이라고 덧붙였다.

sheep@newspim.com