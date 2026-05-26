6월 채권심리 일제히 악화…"기준금리 동결 무게"

물가 BMSI 81→53…중동 리스크·원자재 가격 부담 반영

금투협 "반도체 호황·확장재정 영향에 물가 상승 응답 증가"

환율 심리는 소폭 개선…환율 보합 전망 응답 66%

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 6월 채권시장 참가자들의 금리·물가·채권 심리가 일제히 악화된 가운데 기준금리 동결 전망이 우세한 것으로 나타났다. 경기와 소비 둔화 우려에도 물가 부담이 이어지면서 채권시장 전반의 경계 심리가 커진 영향으로 풀이된다.

금융투자협회는 26일 '2026년 6월 채권시장지표(BMSI)'를 발표하고, 종합 BMSI가 전월 대비 하락하며 채권시장 심리가 악화됐다고 밝혔다. BMSI는 100 이상이면 채권가격이 상승(금리 하락)할 것으로 기대하며 채권시장 심리가 양호함을, 100 이하면 채권시장의 심리가 위축되어 있음을 의미한다.

[자료=금융투자협회]

특히 금리전망 BMSI는 기준금리 동결 전망이 우세해지면서 전월 대비 하락한 것으로 나타났다. 시장에서는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 지연 가능성과 물가 부담 등을 고려할 때 한국은행도 당분간 신중한 통화정책 기조를 유지할 가능성이 높다고 보고 있다.

물가 관련 심리도 악화됐다. 물가 BMSI는 53.0으로 전월(81.0) 대비 하락하며 인플레이션 우려가 확대된 것으로 조사됐다. 금융투자협회는 "중동 전쟁 장기화로 인한 석유제품 등 원자재 가격 상승이 지속되고, 확장 재정 기조 및 반도체 기업 실적 호조 등에 따라 물가 상승 응답자가 전월 대비 증가된 것으로 조사됐다"고 전했다.

경기 관련 심리 역시 위축됐다. 산업생산지수 BMSI는 81.0으로 전월(101.0) 대비 크게 하락했고, 소비자심리지수 BMSI도 83.0으로 전월(114.0)보다 낮아졌다. 금융투자협회는 산업생산과 소비 관련 채권시장 심리가 모두 전월 대비 악화된 것으로 분석했다.

환율 심리는 소폭 개선됐다. 6월 환율 BMSI는 98.0으로 전월(95.0) 대비 상승했다. 응답자의 66%는 환율 보합을 전망했으며, 환율 상승 응답 비중은 18%로 전월(24%) 대비 낮아졌다. 금융투자협회는 "반도체 호황에 따른 수출 증가 및 중동 지역 해상운송 회복 여부 등 대내외 변수들이 혼재되어 있으며, 환율보합 응답자가 전월 대비 증가한 것"이라고 설명했다.

rkgml925@newspim.com