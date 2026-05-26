한미약품, 씹어먹는 지사제 '설 멈츄정' 출시

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설사 원인별 대응 강화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹 핵심 사업회사인 한미약품이 씹어서 복용하는 일반의약품 복합 지사제 '설 멈츄정'을 출시하며 약국 시장 공략에 나선다.

설 멈츄정은 국내 최초로 씹어서 복용하는 4중 복합 지사제로, 베르베린탄닌산염과 비스무트차질산염, 스코폴리아엑스, 우르소데옥시콜산 등 4가지 성분을 배합해 설사 증상의 다양한 원인에 대응할 수 있도록 설계됐다.

설 멈츄정 제품 이미지 [사진=한미약품]

제품명은 '설사를 멈춘다'는 의미를 직관적으로 담아 소비자 인지도를 높였으며, 셀프 메디테이션(Self-medication) 수요 확대 흐름에 맞춰 효능을 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

각 성분은 항균 및 수렴 작용을 통한 장내 환경 개선과 장 점막 보호, 담즙 분비 조절 등의 역할을 수행하며 설사뿐 아니라 복통과 구토 등 동반 증상 완화에도 도움을 줄 수 있다.

특히 설 멈츄정은 정제를 삼키기 어려운 어린이와 고령자도 복용할 수 있도록 츄어블 제형으로 개발됐다. 만 3세 이상부터 복용 가능해 복용 접근성을 높였다.

한미약품은 기존 로페라미드·시메티콘 성분의 츄어블 지사제 '로페시콘츄정'에 이어 이번 신제품까지 추가하며 증상과 연령에 따라 선택 가능한 지사제 라인업을 구축하게 됐다.

한미약품 관계자는 "설 멈츄정은 국내 최초로 씹어서 복용하는 4중 복합 지사제로 설사 증상의 다양한 원인에 대응할 수 있도록 설계된 제품"이라며 "약국 현장에서 보다 폭넓은 복약 선택지를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

설 멈츄정은 한미사이언스 계열사인 헬스케어 전문 유통기업 온라인팜을 통해 전국 약국에 유통되며, 처방전 없이 구매 가능한 일반의약품이다.

sykim@newspim.com